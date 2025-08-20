Música, arqueología y sabores de Roma: La Olmeda propone un viaje sonoro y gastronómico para cerrar agosto

La Villa Romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, ha preparado una intensa programación cultural y didáctica para finales de agosto, con propuestas dirigidas a todos los públicos en torno a la arqueología, la música y la gastronomía inspirada en el mundo romano.

El 22 de agosto, el mosaísta-restaurador Carlos Vela impartirá un taller práctico sobre restauración y conservación de objetos arqueológicos de vidrio, una ocasión única para conocer de cerca las técnicas de preservación del patrimonio.

El 23 de agosto tendrá lugar la actividad “De Roma a las Tres Culturas”, con una visita comentada y microconcierto a cargo de los hermanos Pozo Velasco, en el marco de la exposición de Arqueomúsica. La propuesta se repetirá en septiembre y octubre, ofreciendo al público una aproximación a la riqueza musical e histórica de Roma y su diálogo con las culturas medievales.

El 29 de agosto, dentro del ciclo La Olmeda Nocturna, el público podrá disfrutar del concierto del Dúo Boreal: “Entre cuerdas. Un viaje sonoro”, acompañado de visita guiada y degustación. La actividad se repetirá únicamente en dos fechas más: el 5 de septiembre y el 3 de octubre.

Por último, el 30 de agosto se celebrará el taller familiar “La historia servida en un plato: defrutum”, a cargo del equipo de arqueogastronomía KuanUm. En él, los participantes descubrirán los sabores de la antigua Roma a través de la elaboración de este dulce legado, en cuatro turnos que aún cuentan con plazas disponibles.

Estas propuestas refuerzan el compromiso de La Olmeda con la divulgación, la participación ciudadana y el disfrute responsable del patrimonio, acercando de manera amena y accesible la cultura clásica a toda la familia.

Más información, inscripciones y reservas pueden realizarse en la web oficial de La Olmeda, en el apartado Eventos Cvltvro, o a través del correo info@villaromanalaolmeda.com