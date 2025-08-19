Estefanía de Paz conquista el Festival Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo en una noche llena de emoción

Estefanía de Paz en el Festival Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo Gerardo Sanz Fotógrafos

El 31º Festival Internacional de Artes de Calle del municipio palentino de Aguilar de Campoo (ARCA) ya ha llegado a su fin.

Fue el pasado domingo, 17 de agosto, cuando el pueblo cerró una de sus citas más destacadas en una noche para el recuerdo que, sin lugar a dudas, estuvo marcada por el talento, las emociones y los reconocimientos.

Una inolvidable velada en la que Estefanía de Paz Asín se convirtió en la gran protagonista tras consagrarse como la artista más premiada de la edición al llevarse cuatro galardones con su espectáculo 'Olvido Flores'.

La gala, la cual reunió a más de 600 personas en el pabellón municipal, comenzó con la entrega de la Escalera de Honor 2025 a la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega – gestionada por Malabaracirco–, en reconocimiento a su labor formativa y de difusión de las artes escénicas.

Posteriormente se dio lectura al palmarés, que otorgó a Olvido Flores los premios del Jurado Juvenil, Jurado Popular y Público, además del Premio del Jurado Oficial, compartido ex aequo con Carena, de La Corcoles.

Por su parte, el Premio Especial de la Feria de Teatro de Castilla y León recayó en Fins al cel, de Spinish Circo, mientras que el jurado oficial otorgó también una mención especial a Trapu Zaharra por todo lo que ha simbolizado en el mundo de las artes de calle así como para este festival.

Jorge Sanz y Javier Martínez en el Festival Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo Fotografías de Gerardo Sanz Fotógrafos

Si bien, la gala no solo consistió en la entrega de premios, sino que durante la noche también se sucedieron varios homenajes.

El primero de ellos fue dirigido al director y creador de ARCA, Jorge Sanz Pulido, que se jubila tras más de tres décadas al frente del festival.

En reconocimiento a su trayectoria, el artista guardense afincado en Aguilar, Juan Fuente, recibió una escultura. Un obsequio con el que el equipo del festival, amigos y compañeros del sector cultural, como Javier Martínez “Varillas” –ex director del TAC de Valladolid y del LAVA–, quisieron expresar su admiración y agradecimiento.

El broche artístico lo puso Pepe Viyuela, que llenó el aforo con su espectáculo Encerrona, manteniendo al público entre la risa y la emoción durante más de una hora.

Tras la función, el actor se unió a Santi Ugalde, de Trapu Zaharra, para participar en un emotivo homenaje a Sanz Pulido, en el que intervinieron miembros del equipo del festival y voluntarios.

Otro de los momentos más especiales de la noche llegó con la interpretación en directo de You’ve Got a Friend, a cargo de la voluntaria Iratxe Cañas, que emocionó con su vibrante voz a todos y cada uno de los presentes.

Un perfecto broche final para una nueva edición de ARCA, que se ha despedido un año más reafirmando su condición de referente cultural en el ámbito de las artes de calle en España, y dejando patente que, además de ser un espacio de creación y disfrute, es también un lugar de memoria, reconocimiento y amistad.