Un vecino de Guardo sufre un principio de infarto cuando era confinado por los incendios: fue auxiliado por la Guardia Civil

La Guardia Civil auxilia a un vecino indispuesto durante el confinamiento por los incendios

La Guardia Civil ha auxiliado en la localidad de Guardo (Palencia) a un vecino de 82 años que presentaba síntomas compatibles con principio de infarto, mientras se procedía a confinar a la población por los incendios declarados en la Montaña Palentina.

El suceso tuvo lugar durante la tarde de ayer, cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Burgos, desplegados en apoyo a la Comandancia de Palencia dentro del operativo de emergencia, tuvieron conocimiento de la presencia de un hombre indispuesto en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hombre presentaba fuertes dolores en la zona torácica y signos evidentes de malestar general. Tras una primera valoración, decidieron trasladarle en el vehículo oficial hasta el centro de salud más próximo, situado en la misma localidad de Guardo, ante la urgencia del cuadro clínico y la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia sin comprometer la seguridad del afectado.

La rápida intervención de los agentes, junto con la coordinación inmediata con los servicios sanitarios, resultó determinante para evitar un desenlace más grave y garantizar la recuperación del paciente.