La Policía detiene a un hombre y una mujer tras agredirse mutuamente en su vivienda en Palencia

Este miércoles a las 13:15 horas, agentes de la Policía Local acudieron a una vivienda de la calle Mayor Principal en Palencia tras la llamada de una mujer que solicitó presencia policial por una discusión con su pareja.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que ambos habían mantenido un altercado. La mujer presentaba arañazos en el cuello y otras lesiones visibles, por lo que se procedió a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género.

El hombre, a su vez, presentaba lesiones en el pecho que, según manifestó, le habrían sido ocasionadas por su pareja. Ante estos hechos, la mujer también fue detenida por un presunto delito de violencia doméstica.

Ambos fueron trasladados por separado al centro de salud para recibir atención médica y, posteriormente, a la comisaría para interponer las correspondientes denuncias.

Intervención de hachís

Ese mismo día, a las 18:00 horas, la Unidad Canina (UICAN) de la Policía Local realizaba labores de prevención en la estación de autobuses cuando uno de los perros marcó de forma fija a un usuario, señalando una de sus zapatillas.

En el registro, los agentes encontraron una bola con una sustancia que podría ser hachís. Se levantó la correspondiente acta de denuncia administrativa por tenencia de estupefacientes.