Las fiestas de Cervera de Pisuerga, un homenaje a las tradiciones: "Debemos mostrar con orgullo nuestra identidad"

Las fiestas de Cervera y el alcalde de la localidad, Jorge Ibáñez Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Cervera de Pisuerga lo tiene todo preparado para sus fiestas grandes en honor a Nuestra Señora y San Roque que se celebran del 14 al 17 de agosto.

Aunque desde hace unos días ya están inmersos en diferentes actividades para que todo el mundo lo pase en grande como antesala a estas fechas tan señaladas en el calendario de todos los vecinos.

Jorge Ibáñez, alcalde de Cervera de Pisuerga, reconoce que a tan solo dos días de dar el pistoletazo a las fiestas, ya están "embarcados" en muchas actividades para que haya planes para todos. Aunque desde el 14 comenzarán los días más fuertes.

Unos días que suponen una "oportunidad" para reencontrarse con "familiares y amigos, rendir homenaje a nuestras tradiciones y mostrar con orgullo nuestra identidad cerverana a quienes nos visitan".

Por ello, desde el equipo de Gobierno han preparado un amplio y diverso programa pensado para todos los públicos para que los vecinos "lo pasen en grande". Por un lado, han querido "reforzar varios puntos fuertes" como los vermús y las charangas que el año anterior "gustaron mucho y tuvieron un gran éxito".

Del mismo modo, menciona que hay otras que se mantienen en el guion inicial puesto que son una parte esencial, como es el caso de las procesiones, carreras populares o el día de los mayores, entre otros.

Las peñas también tienen una especial importancia a la hora de elaborar el programa. Ibáñez explica que permiten que sea "más variado" puesto que hay muchas que son "colaborativas" y buscan actividades para "que todos los vecinos disfruten".

De ahí que permitan que estos días se desarrollen "lo mejor posible". "La participación de las peñas es lo más relevante de cara a unas buenas fiestas. Son una pieza clave", sostiene el regidor.

Cuatro días en los que "se vuelven a llenar de vida las calles y plazas del municipio" y se convierten en una oportunidad para mostrar "con orgullo nuestra identidad cerverana a quienes nos visitan".

Este 2025 es una ocasión "muy especial" para los que habitan este rincón puesto que se celebra el XXV aniversario del Parque Natural Montaña Palentina.

"Además de ser motivo de orgullo, esta efeméride es también una invitación a reflexionar sobre la importancia de seguir cuidando este entorno excepcional y a las gentes que lo habitan", ha destacado.

El regidor anima a los vecinos a vivir estos días "con gran alegría y hospitalidad" y a participar en todo lo programado. "Que estas fiestas sean el reflejo de lo mejor de nuestro pueblo", finaliza el alcalde de la localidad palentina.

Programa de fiestas

El jueves 14 de agosto tendrá lugar a las 20:00 horas el pregón de fiestas, chupinazo y desfile de peñas en la Plaza Modesto Lafuente. Posteriormente, estará una charanga, una gran verbena y una sesión de DJ.

El 15 de agosto será el pasacalles del grupo Vozaina, la procesión en honor a Nuestra Señora, concierto a cargo del grupo Perversiones, campeonato de petanca y de bolos y para amenizar la noche la actuación de Charanguilar.

No faltarán los fuegos artificiales ni una gran verbena en la Plaza Mayor para que todo el mundo cante, baile y salte al ritmo de los mejores temas del momento.

El sábado 16 habrá pasacalles desde primera hora, una procesión en honor a San Roque con la tradicional parada bajo el Arco y misa castellana, un campeonato de juegos populares, concierto a cargo de Miguel y su mariachi y verbena para el público familiar.

El domingo hay un gran premio ciclista, un concierto y una comida de peñas. Así como un concurso de paellas, tiro al plato y yincana de peñas. Para despedir estos días grandes hay una gran verbena, entierro de la trucha y traca fin de fiestas.

Los días posteriores, y hasta el 31, seguirá habiendo actividades para que todo el mundo lo pase en grande. A continuación, puede consultar el programa completo y los horarios:

Unos días para vivir Cervera de Pisuerga al máximo y contemplar sus mejores rincones y paisajes que estarán llenos de vida, color y muchas sonrisas.