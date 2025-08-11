Detenido por agredir a su hijastra en plena calle en Palencia y en presencia de menores

Un hombre ha sido detenido este pasado sábado en Palencia después de agredir a su hijastra en la plaza Donantes de Sangre y en presencia de menores de edad, según se informa en el parte policial al que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:00 horas, cuando el servicio del 112 de Castilla y León requirió la presencia de la Policía Local tras recibir un aviso por ruidos como consecuencia de la rotura de cristales y personas discutiendo y peleándose.

Una vez en el lugar, los agentes municipales observaron que el cristal de la puerta de entrada a un inmueble se encontraba fracturado. La afectada, además, informó que su padrastro le había agredido y se había ausentado del lugar.

Finalmente, el presunto agresor fue localizado en la vía pública, procediendo a su detención por un supuesto delito de violencia doméstica.

Mientras tanto, la agredida fue atendida en el centro de salud y presentó denuncia en la Comisaría de Policía Nacional.