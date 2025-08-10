Muere ahogado el primer macho de lince ibérico liberado en el Cerrato Palentino

Montaje con el lugar donde el lince ha caído en el canal

Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, Guardia Civil y personal de la Confederación Hidrográfica del Duero recuperaron el viernes el cadáver del lince ibérico Vuelvepiedras en el Canal de Villalaco, a la altura de Venta de Baños (Palencia).

El animal fue arrastrado hasta ese punto tras caer al canal entre las localidades de Villalaco y Cordovilla la Real, según el seguimiento por satélite que portaba.

Vuelvepiedras fue el primer macho liberado en el Cerrato Palentino dentro del programa de reintroducción de la especie.

La necropsia, realizada en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos, confirmó como causa de la muerte el ahogamiento en un canal de riego.

Los expertos hallaron contenido líquido verdoso en la tráquea, pulmones atelectásicos sin apenas aire y uñas delanteras desgastadas, indicios compatibles con el roce contra la pared del canal.

La Junta ha recordado que el canal de Villalaco es titularidad de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por lo que el gobierno autonómico espera que este episodio sea “un punto de inflexión” en la adopción de medidas para evitar daños medioambientales.

La Junta recuerda en un comunicado que ya había planteado a este organismo la necesidad de actuar incluso antes de aprobarse el proyecto de reintroducción en la zona.

Con la muerte de Vuelvepiedras son ya dos los ejemplares fallecidos en el Cerrato Palentino desde el inicio de la reintroducción en febrero.

La semana pasada murió Vouga, otro lince, por atropello. Según la Junta, las dos principales causas de mortalidad previstas en los estudios previos eran precisamente el ahogamiento en canales y los accidentes de tráfico.

Todos los linces liberados han permanecido hasta ahora en el área de reintroducción. Han realizado movimientos exploratorios, pero mantienen áreas de campeo inferiores a 500 hectáreas, lo que, según la Junta, demuestra la alta calidad del hábitat del Cerrato Palentino.

El proyecto continúa su desarrollo con actuaciones de mejora del hábitat en montes de utilidad pública, cotos de caza y fincas privadas. Se han creado puntos de agua, como abrevaderos, charcas y bebederos, y se han recuperado manantiales.

También está aprobado un proyecto de señalización de las carreteras P-412 y P-405, y en tramitación el vallado de un tramo de la P-405 para reducir el riesgo de atropellos.

La Junta expresó su agradecimiento al equipo que ejecuta el programa, destacando su esfuerzo para lograr que el lince vuelva a Castilla y León y, en particular, al Cerrato Palentino en 2025.