Arden un coche y la terraza de un bar en Población de Campos: las llamas provocan daños en la fachada del Ayuntamiento

Arde un coche y la terraza de un bar en Población de Campos

Gran susto el que se ha vivido durante la madrugada de este viernes, 8 de agosto, en la localidad palentina de Población de Campos.

Un coche y la terraza de un bar han comenzado a arder a las 02:45 horas, según informaban fuentes del 112 a este medio, en la Calle Escuelas.

Hasta el lugar, se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Palencia para sofocar este incendio que se ha originado en la zona de la terraza del bar y se ha propagado hasta el coche que estaba estacionado, pasando por la parte baja de la Casa Consistorial.

La virulencia de las llamas ha provocado que dos dotaciones de Bomberos tuvieran que desplazarse rápidamente hasta la zona puesto que, además, se trataba de una calle del municipio y el vehículo estaba muy próximo a las casas.

El fuego ha sido en el exterior del Bar Arrabal, situado junto al edificio del Ayuntamiento de la localidad jacobea. El vehículo ha quedado totalmente calcinado y hay daños materiales en la fachada del Consistorio.

Este viernes por la mañana la zona se encontraba acordonada y el vehículo listo para su retirada. Hasta el lugar también se desplazó la Guardia Civil.