Miriam Andrés denuncia las "filtraciones selectivas" en el Comité del PSOE: "Habrá que buscar responsables"

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha denunciado este martes las "filtraciones selectivas" en el Comité Federal del PSOE del pasado fin de semana en el que la regidora palentina pidió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no fuese el candidato del partido en las próximas elecciones generales. "Habrá que buscar responsables", ha afirmado.

Las declaraciones de la también secretaria general del PSOE de Palencia, al igual que las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fueron difundidas sin su consentimiento y esta ha mostrado su malestar por la filtración de las mismas.

"Lo que dije en el Comité Federal, que es el órgano de control de mi partido, no lo voy a volver a repetir. Que se ha filtrado, evidente, mi intervención como la de otro compañero andan por ahí por todos los medios", ha señalado.

Y ha asegurado que "habrá que buscar responsables en quienes graban, filtran y difunden las declaraciones, interesadas o no". Además, ha ironizado con el hecho de que las declaraciones que se filtrasen fuesen, precisamente, la suya y la de Page.

"A mí me extraña que se filtren las nuestras y no otras como la de Manolo de la Rocha, de Izquierda Socialista, o de Adriana Lastra, que también fueron muy interesantes en el contenido y en la forma", ha asegurado.

Andrés ha insistido en que no va a "volver a repetir" sus declaraciones, en las que pedía que Sánchez diese un paso al lado y no se presentase a las próximas elecciones generales por la "pérdida de credibilidad y confianza", y ha asegurado no tener "ninguna responsabilidad" en esas filtraciones.

"Que se piensen y se repiensen mucho si vamos a tener que llegar a los órganos del partido y tener que dejar todos los móviles en la entrada, porque eso ya sería el colmo", ha zanjado.