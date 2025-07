Carlos Martínez responde a Miriam Andrés: "Sánchez se ha ganado decidir si sigue y la elección debe ser por primarias"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha respondido este lunes a la secretaria general del PSOE de Palencia y alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés, que pidió en el Comité Federal del partido de este fin de semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sea el candidato en las elecciones generales de 2027 ante la "pérdida de credibilidad".

"Respeto que pudiera plantear un cambio para 2027 pero Sánchez se ha ganado la decisión de continuar o no y la elección se tiene que tomar por primarias", ha señalado, tras una reunión en Valladolid con la nueva Ejecutiva de Comisiones Obreras (CCOO), asegurando que era "plenamente consciente y conocedor" del posicionamiento de la regidora palentina.

"Tuvimos la oportunidad de hablar de ello minutos antes del Comité Federal. Yo le trasladé que necesitamos agotar la legislatura, que el presidente del Gobierno se ha ganado con creces ser él quien decida su continuidad o no", ha añadido. Y ha rechazado la posibilidad de adelantar las elecciones abogando por "acelerar las políticas del Gobierno progresista".

Críticas a Diez

Martínez ha censurado también las acusaciones del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, a la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, de haber participado en una supuesta "alteración del censo" en las primarias a la Agrupación Local leonesa del partido en 2022.

"Las cuitas y las batallas internas que se han producido con anterioridad no se pueden aprovechar para intentar embestir contra cualquier compañero y contra el propio PSOE. Los procesos electorales son tan limpios y garantistas que todo aquel que se sienta vulnerado tiene los cauces encima de la mesa para poner las reclamaciones que estime oportunas", ha afirmado.

Y ha asegurado que "sembrar dudas no ayuda" pero ha asegurado no querer entrar "en más polémicas de estas características". "El PSOECyL es un partido absolutamente limpio", ha zanjado.

El "daño" a la credibilidad

Martínez ha asegurado, en relación a la reacción del PSOE ante el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que "ninguna medida va a ser suficiente porque la decepción es muy grande y el nivel de credibilidad se daña mucho con casos como este que afectan de forma interna al PSOE".

"Hemos pasado de la incredulidad a la indignación y al cabreo y, después, a la reacción contundente. Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tenemos que tratar de alejarnos", ha afirmado Martínez.

Además, ha apuntado que "nada va a ser suficiente, también lo digo para los que quieren ver en la picota la cabeza del presidente del Gobierno". "Para ellos nada va a ser suficiente que no sea su dimisión y renunciar al Gobierno para que otros puedan acceder a él", ha señalado.

Diferencias con el PP

El secretario general del PSOECyL ha hecho hincapié en la diferencia de la reacción de los socialistas con la del PP en sus casos de corrupción. "El PSOE con un informe policial ya ha hecho rodar las cabezas del secretario de Organización y con dos denuncias el que iba a ser adjunto a la Organización", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en "qué lejos quedan aquellos tiempos en los que tenía que haber sentencia firme, con años de prisión y con millones de euros en cuentas en Suiza para reconocer el mensaje de 'Luis, sé fuerte'".

"Qué lejos queda todo aquello. La reacción ha sido diferente, sin ser suficiente porque el golpe es muy duro, creo que tenemos que ser conscientes del plano en el que estamos situados", ha afirmado.

Martínez ha asegurado que el PSOE "es incompatible e implacable con la corrupción económica y ética". "Hay que resarcir heridas y poner muchas más medidas encima de la mesa que tienen que partir de un consenso político para poner encima de la mesa políticas de compromiso real con la igualdad en todos los ámbitos", ha señalado.

"Qué fácil les sale a algunos robar en esta comunidad autónoma, nosotros pedimos perdón y otros martillean ordenadores y eluden ningún tipo de responsabilidad, intentando esconderse continuamente", ha lamentado.

"Redoblar los esfuerzos"

Preguntado por si la crisis nacional del PSOE podría afectar a los resultados de los socialistas en las próximas elecciones autonómicas, previstas, como tarde, para marzo de 2026, Martínez ha asegurado que "cuando se producen casos de corrupción eso no ayuda" y ha reconocido que será necesario "redoblar los esfuerzos".

Con todo, ha asegurado que "el partido es absolutamente limpio y va a trabajar y defender el buen Gobierno y la ética pública".

Reunión entre PSOE y CCOO

Martínez ha señalado que la reunión de este lunes con la nueva Ejecutiva de CCOO, dirigida por la nueva secretaria general, Ana Fernández, "tiene que entenderse como cotidiana".

"Nos hemos planteado la necesidad de trabajar de forma coordinada y conjunta desde la autonomía de ambas organizaciones. Con el objetivo compartido de aportar un cambio en las políticas públicas de la Junta que llevan décadas lastrando la Comunidad", ha afirmado.

El líder del PSOECyL ha señalado, además, que esa coordinación "tiene que partir desde el punto de vista autonómico y escalar desde arriba y hacia abajo, con un proyecto de territorialización y comarcalización de las política sectoriales que para nosotros es clave".

Jornada laboral

Según ha indicado, en la reunión se ha abordado "la necesidad de acelerar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas".

"Es el momento, ahora o nunca, necesitamos impulsar y acelerar esas políticas que generan desarrollo, protección social y un incremento de los derechos laborales. Es verdad que la aritmética de las Cortes hace que la voluntad del PP sea la que prime y llevamos tiempo esperando un posicionamiento", ha afirmado.

También se ha abordado el dictamen que está promoviendo CCOO para intentar hacer una regulación para que las empresas receptoras de fondos europeos que hacen un proceso de deslocalización marchándose a otra parte de España y de Europa "con una rueda viciosa con la que frustran las expectativas de los territorios".

"Necesitamos una regulación europea y vamos a trabajar para que los responsables del PSOE pongamos sobre la mesa ese dictamen para que todas las voces que lleguen a Europa necesidad de regular esos fondos europeos con un período de rendición de cuentas.Vamos a hacer un trabajo inmediato de coordinación conjunta", ha señalado.

Violencia de género

En el encuentro, PSOE y CCOO también han pedido al Gobierno de la Junta que "acelere" la aprobación de la nueva Ley de Violencia de Género y que presente un proyecto de presupuestos para 2026.

"Desde el minuto uno en que asumí la responsabilidad de la Secretaría General he expresado la necesidad de actualizar la Ley de Violencia de Género, aquí parece que hubo acuerdo pero parece que no hay prisa y vuelven a dejar para el próximo año la necesidad de consenso en torno a la Ley. No podemos esperar ni un minuto más en la actualización", ha señalado.

Con todo, ha denunciado que "en la competencia feroz que tiene por el espacio electoral con la extrema derecha seguramente le resulte incómodo al PP hablar de esa Ley pero si no nos vuelven a engañar es un compromiso que tienen con este partido y una deuda con las mujeres que sufren hora tras hora la violencia machista".

"Necesitamos, una vez más, un ritmo diferente al que nos tiene acostumbrados Mañueco", ha afirmado.

Además, ha denunciado que "han cesado las reuniones" sobre esta materia. "Cogimos mucho impulso pero después apareció la nada y el sofá permanente y la parálisis en la que nos vuelve a sumergir Mañueco incluso en un caso en el que hay un consenso anunciado con carácter previo", ha señalado.

"No perdamos ni un minuto más y pongámonos a trabajar para que esto sea una realidad en septiembre u octubre. Leída la ponencia de Mañueco parece que van a poner el foco en copiar las propuestas de la extrema derecha que en coger la banda central", ha insistido.

Presupuestos para 2026

Martínez ha denunciado la "falta total y absoluta de voluntad de presentar presupuestos para 2025". "Nos vamos a adentrar en una campaña electoral y un nuevo año, 2026, con un horizonte electoral como fecha límite el 15 de marzo y nos vamos a meter en seis meses de 2026 sin unas cuentas que desarrollen un proyecto político propio en la Comunidad", ha señalado.

Y ha defendido que "es necesario ya poner encima de la mesa un proyecto presupuestario que sirva de programa de Gobierno y para poder hacer, posteriormente, una rendición de cuentas".

"Instamos y exigimos a la Junta la necesidad de poner encima de la mesa unas cuentas para 2026 que pongan negro sobre blanco el proyecto de futuro y de presente del PP para la Comunidad y, si no se presentan, ya sabremos que ese proyecto de futuro no existe", ha afirmado.

Y ha destacado la diferencia entre una oposición en Castilla y León "que ofrece mano tendida para aprobar un borrador presupuestario y la del PP a nivel nacional, ubicado en el cuanto peor mejor y en el no absolutamente a todo y en un acoso y derribo total y absoluto del Gobierno".

"Ante esa diferencia seguimos insistiendo en la coherencia de pedir lo mismo pero a nivel nacional el PP ni está ni se le espera", ha zanjado.

CCOO

La nueva secretaria general de CCOOCyL, Ana Fernández, ha asegurado que el sindicato y el PSOE tienen "muchos aspectos en común que tienen que ver con las necesidades de la Comunidad".

"Como primer aspecto, la necesidad de unos presupuestos en Castilla y León que permitan mejorar la inversión, los servicios públicos y vertebrar el territorio. A pesar de las cifras de empleo, perdemos talento, la gente joven se va y los salarios siguen siendo bajos", ha denunciado.

Y ha señalado que "seguimos teniendo muchas dificultades en transporte público y en materia de servicios públicos". "Todo eso lo venimos demandando desde hace muchísimo tiempo de forma conjunta, entendemos que en Castilla y León hay que hacer otra política", ha zanjado.