"Estoy en mi mejor momento": Carla Gallardo, la atleta y médica palentina que ha batido un gran récord de España

Carla Gallardo tocó el cielo este sábado, 24 de mayo. La atleta palentina logró su objetivo para batir en Laredo (Cantabria) el récord de España de los 10 kilómetros parando el crono en 31 minutos y 11 segundos.

Una carrera en la que mantuvo un gran ritmo, a lo largo de toda la prueba, y en la que solo fue superada por la gran favorita, la alemana Konztanze Klosterhalfen que consiguió llevarse el gato al agua con una marca de 30 minutos y 46 segundos.

“Puedo correr por debajo de esa marca”, asegura la atleta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, añadiendo que “se encuentra en el mejor momento de forma” de su vida.

Una infancia “perfecta”

“Soy una atleta profesional y médica especializada en Medicina Estética, pero en la actualidad no practico porque estoy dedicada, a tiempo completo, al atletismo”, asegura la palentina.

Carla Gallardo se define como una “persona extrovertida y cercana con los suyos” también como “aventurera y sin miedo a nada y también ambiciosa”.

Nació en Palencia y recuerda su infancia como “superbonita” con una “familia perfecta”. Dos padres que “se quieren mucho” y un hermano “con un corazón enorme” y rodeada “de buena gente”. Siempre haciendo deporte desde pequeña, en un paraje único como la Montaña Palentina.

“Recuerdo mis primeros años de vida como perfectos. Me han educado desde la mano dura y el respeto. Creo que he recibido una educación cercana a la perfección. Soy lo que soy gracias a ello y a lo que he visto en casa desde pequeña”, añade.

Su apuesta por el atletismo

La palentina asegura, hablando de lo que quería ser de mayor, que “siempre fue muy inquieta” y que “no tenía las cosas claras”. Cuando iba a ver los Yacimientos de Atapuerca en Burgos, apostaba por ser arqueóloga, cuando veía estrellas, astróloga.

“No decidí apostar por la medicina hasta la selectividad. El atletismo llegó cuando tenía 14 años. Antes hacía balonmano, gimnasia rítmica o baloncesto. He probado de todo. Nunca me he encerrado a nada”, nos explica nuestra entrevistada.

Tras dejar el balonmano se centró en el atletismo. Pronto comenzó a correr a “nivel alto” y a “ganar campeonatos de España”. De hecho, como nos explica, con 16 años llegó a ser internacional por primera vez para firmar contrato profesional.

“En mi casa siempre ha habido mucha cultura del deporte. Sobre todo, del atletismo. Mi hermano también corría a nivel profesional, pero no continuó con su carrera deportiva porque se lesionó. Mi familia no quería que comenzara temprano para que no me quemara ni me afectaran las lesiones”, añade.

De pequeña corría carreras populares por diversos pueblos y ciudades. Ya despuntaba y ganaba. Se veían sus dotes para esto del atletismo.

Empezó a correr de forma profesional en el Club Atletismo Valladolid, bajo el patrocinio de Nike y después, en 2021, comenzó con Puma y hasta hoy. Estuvo en la ciudad del Pisuerga hasta que acabó la carrera de Medicina. Con 24 años se fue a Madrid.

Lleva dos años con Arturo Martín Tabarro como entrenador en la capital de España. En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), del Consejo Superior de Deportes y también destaca que hasta 2023 entrenó en Palencia con Santiago de la Parte.

Desde allí, y con estos entrenos y disciplina, está firmando grandes resultados, como el del pasado sábado.

Un gran récord de España

“A la carrera del pasado sábado iba muy mentalizada para conseguir el récord de España. Lo había visualizado muchas veces. Me preparé para ello tanto física como mentalmente y tenía claro que podía correr por debajo de 31:23 bajándolo a 31:11, a 3:07 el kilómetro”, asegura Carla.

La palentina estaba concienciada para lograr el objetivo marcado y también confiada. Todo salió tal y como lo planeaba. Se encontró “muy bien en todo momento” y a un ritmo en el que “controló el récord de España en todo momento.

“Los atletas somos ambiciosos e inconformistas. Tras una carrera pensamos en otra. Sin embargo, en esta ocasión, quiero disfrutarlo un poco más y valorar lo que estoy haciendo. En el instante en el que lo consigues estás contenta pero no plena”, afirma nuestra protagonista.

Añade que “empieza a disfrutar de las cosas durante el proceso. Antes de conseguirlo y después” y añade que “lo valorará con el tiempo”.

Ha conseguido una muy buena marca que le va a posibilitar ponerse bastante arriba en el ranking con una buena marca a nivel internacional. “Se que puedo correr por debajo de esta marca”, añade, siempre ambiciosa.

Próximos retos

“En Laredo había un poco de bochorno, humedad, calor y viento. En unas condiciones perfectas y arriesgando más desde el principio puedo bajar este tiempo, pero voy poco a poco, entrenando bien, con calma y tranquila”, apunta.

El 7 de junio se irá a París para correr los 5.000 metros y con el objetivo de lograr la mínima requerida por la Federación Española de Atletismo para ir al Mundial de Tokio en septiembre tras conseguir la requerida para el 10.000 con ese récord de España.

“Estoy en mi mejor momento de forma de mi vida. He sufrido baches con lesiones y parones de todo tipo, pero llevo una continuidad desde agosto que es lo que me ha hecho batir este récord”, explica.

Confía en seguir mejorando y bajar sus marcas para centrarse en ese Mundial de Tokio y también en “seguir disfrutando día a día”.

“Quiero valorar la oportunidad que tengo de que mi trabajo sea lo que más me gusta en el mundo. Que levantarme a entrenar no sea un sacrificio. Seguir trabajando y superarme a mí misma cada día”, finaliza.