Destapan en Palencia un proyecto de soterramiento oculto desde 2012 que desmonta los argumentos de Adif

La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ha organizado una mesa informativa en la que ha sacado a la luz un documento clave que llevaba más de una década desaparecido: el proyecto básico de integración del ferrocarril, elaborado en 2012 por la empresa Ingeniería Torroja y encargado por la Sociedad Palencia Alta Velocidad, S.A., integrada por el Ministerio de Transportes, Adif, la Junta y el Ayuntamiento de la ciudad.

El informe, con un coste cercano a los 1,5 millones de euros —el 25% financiado por el Ayuntamiento de Palencia—, según asegura la asociación, ha permanecido “oculto” durante más de 13 años, sin rastro en los archivos municipales.

Su recuperación ha sido posible gracias a una solicitud formal realizada por los abogados de Ecologistas en Acción, en el marco de una demanda contra Adif por presunto incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental.

Tras un análisis exhaustivo del documento, la asociación sostiene que desmonta por completo las cifras recientemente anunciadas por Adif, que cifran el soterramiento en 1.000 millones de euros y un plazo de ejecución de hasta 15 años.

Frente a esto, el proyecto básico encargado en su día por la Sociedad Palencia Alta Velocidad plantea una ejecución total de 36 meses y una reducción del 10% en el coste respecto al estudio informativo vigente.

Entre las mejoras destacadas, el proyecto propone una notable reducción del viaducto en la zona de los Tres Pasos —de casi un kilómetro a solo 150 metros—, minimizando así el impacto urbano. Además, la asociación asegura que cumple con las exigencias de la Ley del Sector Ferroviario al incluir un documento específico para la modificación del estudio informativo, algo que denuncian Adif ha ignorado en su intervención actual.

Mesa organizada por la Plataforma por el Soterramiento de Palencia

Así pues, la legalidad del soterramiento se sustenta en dos estudios informativos, de 2010 y 2018, ambos con declaraciones de impacto ambiental aprobadas y en ejecución en varios tramos. Modificar ahora el trazado únicamente en el tramo de 2,7 km destinado al túnel del soterramiento sería, según la asociación, un fraude de ley que requeriría iniciar un nuevo estudio, un proceso que podría extenderse más allá de la legislatura actual.

En este contexto, la asociación lamenta la inacción institucional a lo largo de más de una década, señalando que el Ayuntamiento ha tenido desde 2012 en sus manos la herramienta técnica para hacer valer el derecho adquirido de la ciudad al soterramiento, “que no es otro que el proyecto básico” pero, “inexplicablemente, alcalde tras alcalde, concejal tras concejal, no estudian, no investigan, no comprueban nada y el resultado es que Adif y el Ministerio de Transportes pisan a Palencia como una apisonadora, ante tal pasividad”.

Finalmente, critican la ausencia total del equipo de gobierno municipal (PSOE) en la mesa informativa, así como de técnicos de la Concejalía de Urbanismo. En contraste, sí asistieron representantes de la oposición —PP, Vox y Vamos Palencia—, así como el coordinador de Izquierda Unida.