Bendodo denuncia la "ley racista" pactada entre el Gobierno y Junts: "Sánchez no deja de bajarse los pantalones"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este miércoles en Palencia la "ley racista" acordada entre el Gobierno de España y Junts tras su pacto para transferir a Cataluña las competencias sobre inmigración.

"Sánchez pacta con Junts una ley racista en la que el resto de españoles que no hemos nacido en Cataluña somos inmigrantes y el que tiene que aplicar esto es el PSC, Salvador Illa, que no dice ni pío. Su oposición está pactando con el Gobierno de España lo que tiene que hacer", ha recordado.

Bendodo ha asegurado que el Gobierno de España "no para de bajarse los pantalones para ceder ante el independentismo". "No se puede arrastrar más el nombre y la unidad de España, no se pueden traspasar más líneas rojas al mismo tiempo", ha afirmado, en una reunión con presidentes de las federaciones regionales de la FEMP.

Y ha señalado que "no se tiene que ser presidente del Gobierno a toda costa, a costa de romper la unidad y de crear una ley racista para que el independentismo catalán". Además, ha lanzado un dardo a Podemos, que ha anunciado que votará en contra de la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.

"Podemos ha dicho que esta ley racista no la va a votar a favor, yo le digo a Podemos que veremos como ceden y tragan, tragarán como hacen con todo lo que plantea el Gobierno. El Gobierno está sometiendo a los españoles a una continua bajada de pantalones", ha insistido.

"Ni una lección"

El vicesecretario de Política Autonómica ha asegurado, además, tres días antes de la celebración del 8-M, el Día de la Mujer, que el PP no aceptará "ni una lección" del feminismo de izquierdas que tiene "el rostro de Ábalos, Errejón y Monedero".

"Ahora se aproxima el 8M y el PP va a estar defendiendo a las mujeres, pero ni una lección del feminismo de izquierdas que tiene rostro de hombre, de Ábalos, de Errejón y de Monedero. El silencio de las dirigentes del PSOE, Sumar y Podemos es escándaloso. Ni una lección", ha afirmado.

Municipalismo

Bendodo ha recordado que "el 50% de los ayuntamientos de España tienen alcaldes o alcaldesas del PP". "El Partido Popular tiene cerca de 3.400 alcaldes y aproximadamente 23.000 concejales. Gobernamos para la mayoría de los españoles y es una gran responsabilidad", ha asegurado.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal ha puesto en valor la gestión de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León y ha asegurado que alcaldes y presidentes de diputaciones y comunidades son "los que gobiernan España".

"El Gobierno de España no está, está en aguantar, en resistir, en ceder, en el cortoplacismo, y no está en los problemas de la gente. En el día a día estan comunidades, ayuntamientos y diputaciones", ha afirmado.

"Castigo" de Sánchez

Bendodo ha denunciado el "castigo y sectarismo" que sufren los ayuntamientos del PP por parte de Sánchez.

"Por cada impuesto que nuestros alcaldes bajan el PSOE inventan uno nuevo, como el tasazo de basura que ha impuesto el sanchismo, y los ayuntamientos tienen que asumir competencias que no son suyas para garantizar la seguridad de sus vecinos", ha afirmado.

Y ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez tiene varias "deudas" con los consistorios.

"Una reunión urgente de la Comisión Nacional de Administración Local, que hace dos años que no se convoca, se opone a reformar el modelo de financiación de las entidades locales que no se revisa desde el año 2002, y también la deuda económica, debe 3.000 millones de euros", ha afirmado.

Bendodo ha denunciado que el Gobierno sea capaz de perdonar "todas las deudas al independentismo" mientras "condena a la ruina a los ayuntamientos".

"Sánchez utiliza los ayuntamientos de España como un cajero automático, es un Gobierno de España más independentista que municipalista y eso hace daño y empeora la calidad de vida de los ciudadanos", ha afirmado.

Y se ha mostrado convencido de que a Sánchez "le da igual y le importa un bledo como vivan los ciudadanos y los ayuntamientos". "El está a sentarse 15 minutos en la Moncloa al precio que haga falta", ha zanjado.