Vox sigue su purga ahora en Palencia: suspende de militancia a la portavoz del Ayuntamiento por seis meses

La purga de Vox con las voces críticas tiene un nuevo capítulo en Castilla y León. Ahora en Palencia. Después del cese de sus dos procuradores en Cortes, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, le ha tocado el turno a la portavoz en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda.

Según ha podido confirmar este medio, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha ratificado por unanimidad la sanción impuesta a la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Palencia, pero en este caso será por seis meses por un expediente abierto hace unos meses.

En virtud de esta decisión firme, Lalanda queda suspendida durante seis meses de militancia y de capacidad de representación de Vox en cargo público.



“Estoy siendo víctima de un linchamiento de fanáticos, y de lo más profundo de la caverna de amanuenses, por defender el Manifiesto Fundacional y que por encima de VOX y de Abascal está España, y que lo primero es echar a Sánchez, no hundir al PP como sueñan en Bambú”, afirmó hace unas horas Lalanda en la red social X.

El pasado fin de semana, la propia Lalanda explicaba en este medio las razones por las que Vox se encontraba en esta situación en Castilla y León, señalando directamente a algunos componentes como David Hierro, al que calificó de "comisario político".



"Aquí hay gente que ha convertido esto en un negocio personal, en una forma de vida. Y claro, quien vive la política es capaz de matar o mantener su estatus social y económico”, afirmó el pasado domingo.

Por su parte, el nuevo portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, con el que Lalanda lleva varios meses enfrentada, ha considerado hoy que la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Palencia, debería dejar la formación presidida por Santiago Abascal “si tan incómoda está”.

"Lo que no entiendo es que una señora que se encuentra tan a disgusto se mantenga en él, lo lógico es que se vaya. Si no compartes buena parte de lo que defiende tu partido lo que tienes que hacer es irte", ha zanjado Hierro.

Hierro ha recordado también que "tiene un expediente abierto por insultos, difamaciones e injurias hacia cargos, simpatizantes y compañeros del partido y por su continua deslealtad al mismo".

Agradezco mucho el reconocimiento que recibí de Sonia Lalanda hasta que el CEN decidió que no era la candidata adecuada de VOX al Congreso



Cuando dejó de optar al Congreso la cosa cambió



Espero que ahora asuma igualmente que el CEN haya ratificado por unanimidad su expulsión . pic.twitter.com/nYawq9zvlc — David Hierro (@davhierro) February 6, 2025

En las Cortes

Hay que recordar que Vox decidió mover ficha el pasado viernes después de que dos de sus procuradores en las Cortes de Castilla y León, Javier Bernardo Teira Lafuente y Ana Rosa Hernando Ruiz, hubieran protagonizado unas declaraciones en un medio contra la cúpula del partido.

El Consejo acordó así la expulsión de Hernando Ruiz y Teira Lafuente y dio cuenta de ello a la Mesa de las Cortes. El órgano de dirección de Vox Castilla y León consideró que su comportamiento incurría en "varias faltas graves y/o muy graves previstas en los estatutos del partido". Motivo por el que también solicitan la "pérdida de la condición de afiliado".

Sin embargo, estos dos procuradores ya han dicho que no perderán su condición. “Nosotros no dejamos el acta porque no nos hemos ido de vox, nos han echado de forma no democrática", explica Hernado a este periódico.