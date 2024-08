Miguel Ángel Revilla cambia sus anchoas por los cangrejos: “No soy palentino por dos kilómetros”

Miguel Ángel Revilla sigue moviendo masas. El que fuera presidente de la Comunidad de Cantabria se dio un baño de masas en Herrera de Pisuerga, localidad palentina que le eligió para ser su pregonero de la 51 edición del Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río, cuyos actos centrales tienen lugar durante este fin de semana.

Pregón de Revilla en Herrera de Pisuerga

Revilla demostró que sigue teniendo un tirón tremendo y la localidad palentina se volcó con este pregonero tan mediático, que se metió al pueblo en el bolsillo elogiando todas las bondades. Aunque lo que destacó fue su reivindicación para que el Festival del Cangrejo sea de interés nacional. Eso sí, no faltaron los chascarillos tan propios del que fuera colaborador de El Hormiguero. “No soy palentino por dos kilómetros y 800 metros”, y es que Revilla nació en Salceda, que es un pequeño núcleo de población pegando entre la frontera de Palencia y Cantabria. “La gente me quiere para dar pregones”, ha afirmado. El cántabro ha recordado que por este compromiso en Herrera de Pisuerga no pudo acudir al Descenso del Sella, “algo que ha sentado mal a los asturianos”, ha bromeado.

El acto se cerró con una canción y un baile típico del municipio, El Viento del Norte. Por supuesto, Revilla se atrevió a hacer sus pinitos. Genio y figura.

Famoso por saber vender muy bien las anchoas de Santoña, en esta ocasión Revilla apostó por el cangrejo, que es el principal protagonista de estas fiestas. El pregón tuvo lugar a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal, junto a la presentación de la reina, mis y damas. Pero antes de ello, un pasacalles, los gigantes y cabezudos recorrió las calles por la mañana y a las 13:00 horas tuvo lugar el encierro infantil.

Un sinfín de actividades que este sábado tiene su momento glorioso con el desfile en honor al cangrejo. Durante todo el fin de semana hacen de Herrera de Pisuerga el epicentro del cangrejo de río, donde disfrutar de la gastronomía, pero también de un ocio familiar y para todas las edades.