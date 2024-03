El padre de Palencia que lleva 8 años sin ver a su hijo pese a tener su custodia se hace mujer: “Espero que ahora no me nieguen mis derechos”

Francisco Javier Avellaneda (Palencia, 1974) es ya una mujer y es Francisca Javier. Así lo dice el Registro Civil. El padre palentino que lleva sin ver a su hijo más de ocho años, pese a tener la custodia de él, ha decido aprovechar la denominada ley trans, puesta en marcha por el Gobierno, y que permite realizar un cambio de sexo sin que sea necesario que la persona disponga de un informe médico o psicológico para ser ya una mujer. Y lo hace por dos cuestiones. La primera, “porque se siente mujer desde hace tiempo” y la segunda “para recuperar derechos que me llevan violando desde el año 2015 como hombre.

Pues bien, “actualmente soy mujer legalmente, el juzgado me reconoce que soy mujer”. Asegura Avellaneda que ahora ya pertenece al colectivo LGTBIQ+, “la cuestión es que anteriormente los jueces me han pisoteado los derechos como hombre, espero que ahora que soy mujer no lo hagan”. Además, manda un mensaje a la Justicia que le sigue negando el poder estar con su hijo pese a ser el custodio. “Ya he avisado a los jueces que so siguen haciendo esto al margen del Ordenamiento Jurídico estarán cometiendo un delito de discriminación y de odio”, advierte.

Un año y tres meses después de que su exmujer Laura Molinilla entrase en prisión para cumplir condena por sustracción de menores, el palentino sigue sin poder abrazar a su hijo, A pesar de contar con una sentencia firme que le obliga a entregarle el menor, una situación que desde hace dos semanas denuncia que se ha visto incrementada. “Mi exmujer de manera presuntamente ilícita se ha beneficiado de un tercer grado cuando no puede hacerlo si no está al corriente de la responsabilidad civil, es decir no ha pagado el dinero por el que se le ha condenado, y si no pagas no tienes beneficios penitenciarios”, asegura a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Incluso asegura que su exmujer “que tiene retirada la custodia y patria potestad por condena” pasa desde hace dos semanas “los fines de semana en Palencia con mi hijo y en mi casa. No es de lógica ni de recibo”, critica. Su exmujer estaba cumpliendo sendas condenas de dos años de prisión cada una dictada por el Juzgado de lo Penal de Palencia por dos delitos de sustracción de menores.

Avellaneda aprovecha para recordar que “estamos en el punto” de que la madre “está en semilibertad y yo que soy el único custodio, y que no tiene ni una sola condena, no puede ver a su hijo”. Aunque un juzgado de Palencia accedió a concederle su custodia de manera cautelar a la abuela, Avellaneda recurrió esta decisión ya que denuncia que la que fuera su procuradora se ha pasado a la otra parte. “No cumple las normas procesales porque ha cometido un delito de doble representación”, por lo tanto opina que ese auto se “ha elevado de manera fraudulenta” y espera que tanto el Juzgado número 3 como la Audiencia de Palencia así lo ratifiquen. “El único auto legal data de noviembre de 2022 que no fue apelado por la parte contraria ni por el Ministerio Fiscal y es donde se me da la custodia de mi hijo”.

Este padre palentino, ahora ya mujer, pese a todos los contratiempos, asegura que no va a rendirse y seguirá luchando por estar con su hijo.