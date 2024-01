Miriam Andrés amenaza a Adif con los tribunales si no detiene las obras del AVE en Palencia

El Ayuntamiento de Palencia ha informado de que el 29 de diciembre hizo efectivo el requerimiento a Adif-Alta Velocidad para que “deje sin efecto, anule, revoque o derogue el proyecto de construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Palencia Norte” según asegura en un comunicado, obras que ya se están ejecutando para la llegada de la Alta Velocidad a Cantabria y que entran en conflicto y que son incompatibles con el soterramiento de las vías en la ciudad.

Y es que el consistorio capitalino considera necesario dar este paso “para la defensa de los intereses de la ciudad”, una vez que el pasado 15 de noviembre recibiera el proyecto constructivo al que se procedió a informa en el plazo previsto de un mes.

“Con este requerimiento el consistorio capitalino muestra su rechazo frontal a la situación existente creada por Adif porque produce un resultado final insatisfactorio para Palencia, así como un incumplimiento de los propios estudios informativos aprobados en 2010 y 2018”, explica el ayuntamiento gobernado por la socialista Miriam Andrés quien advierte que esta requerimiento es un paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la empresa pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuyas riendas acaba de tomar hace escasas semanas el también socialista Óscar Puente.

“Este requerimiento se presenta por la necesidad de defensa apreciada por el Ayuntamiento de Palencia para no sufrir indefensión tras observar que no se ha llegado a una solución efectiva formalizando el inicio de actuaciones en este sentido. Recuerda el requerimiento que el TC ha exigido un máximo de cooperación cuando quienes entablan relaciones jurídicas son sujetos públicos y solicita que cesen de inmediato las actuaciones ejecutorias en esta ciudad para evitar males mayores”, subraya. Supone, por lo tanto, el inicio formal de las actuaciones de defensa, para acudir, “si no se resuelve, a los tribunales de justicia”, en concreto al Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid.

Andrés confía en que antes de que finalice el plazo de un mes que Adif tiene para contestar pueda llegar esa solución que evite la judicialización del con conflicto.

Una carta a Óscar Puente

El pasado 24 de noviembre la regidora de Palencia dio a conocer públicamente que había enviado una carta a Óscar Puente solicitándole “amparo” frente a Adif en el conflicto por el soterramiento de las vías, además del coste actualizado de lo que supondría esta obra, y ha pedido un encuentro en persona con el ministro que, a tenor de los últimos acontecimientos, no se habría producido.

Además, la alcaldesa ha pedido a Mañueco que “no siga vinculando el soterramiento de Valladolid al de Palencia porque eso perjudica a los intereses palentinos”. “Que no unan nuestra suerte a alguien desahuciado”, sentenció entonces.

