El Aguilar Film Festival proyectará 200 cortos nacionales e internacionales y contará con gran presencia castellana y leonesa

El Aguilar Film Festival (AFF) va a proyectar 200 cortometrajes nacionales e internacionales en el transcurso de su 35 edición, una cita que tendrá lugar del 1 al 9 de diciembre. Esta cifra supone un incremento respecto al año pasado, que contó con 135 películas programadas. Las obras seleccionadas permitirán al espectador contemplar los trabajos más destacados a nivel mundial y acceder a una variada oferta de géneros, estilos y temáticas.

El festival va a entregar este año su máximo galardón, el premio Águila de Oro, a las actrices María Barranco y Cristina Plazas como reconocimiento a su prolongada y meritoria trayectoria profesional. El certamen, además, entregará el premio Águila de Oro Internacional al cineasta francés Eugène Green y el premio Águila de Oro Castilla y León al director Arturo Dueñas y a la actriz Ana Garcés.

Un último galardón que se ha creado y que tiene como objetivo reconocer la labor de los cineastas de la región, tanto de figuras consagradas como de profesionales emergentes. María Barranco y Cristinas Plazas recogerán el Águila de Oro en la ceremonia de clausura, el sábado 9 de diciembre, mientras que Eugène Green lo hará el martes día 5 y Arturo Dueñas y Ana Garcés en la sesión inaugural, el viernes 1 de diciembre.

De esta forma, los premiados añadirán su nombre a un palmarés en el que ya aparecen figuras tan destacadas de la historia del cine español como Pedro Almodóvar, la familia Bardem, Charo López, Concha Velasco, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Maribel Verdú, Alfredo Landa, Emma Suárez, Ernesto Alterio, Elena Anaya, Antonio Resines, Imanol Arias o Eduardo Noriega, entre otros.

Concursos de cortometrajes

Por otro lado, y siguiendo la dinámica de otros años, el Aguilar Film Festival volverá a reunir una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales en sus diferentes secciones competitivas. El concurso principal, la Sección Oficial, contará con 36 obras procedentes de 24 países. En lo que se refiere a las películas nacionales, cabe destacar la presencia del cortometraje 'Mussol', la última película de Juanjo Giménez, cineasta que en 2016 logró el premio al mejor cortometraje en el Aguilar Film Festival con la exitosa 'Timecode', una obra que también logró la Palma de Oro de Cannes y estuvo nominada a los premios Óscar.

Los trabajos de Castilla y León tendrán una relevancia especial y ocuparán la programación del primer fin de semana. Entre ellos habrá dos películas rodadas en la Montaña Palentina: 'Rubio cobrizo', del saldañés Pablo Quijano, y 'Tras el aro', de Cristina Herrero. La tercera categoría competitiva del certamen, el concurso De Campo, permitirá contemplar diferentes perspectivas del mundo rural, una mirada que este año aportarán 15 obras procedentes de ocho países. Finalmente, los más pequeños podrán disfrutar de las sesiones matinales que forman parte del concurso MiniAguilar.

Ciclos y sesiones especiales

En este apasionante festival no faltarán los ciclos y sesiones especiales para que todo el mundo pueda disfrutar. Estas propuestas permitirán al público disfrutar de una selección de los mejores cortometrajes, con apartados dedicados a la producción provincial, nacional e internacional. Entre estas últimas se encuentran el ciclo programado como homenaje al cineasta francés de origen norteamericano Eugène Green, quien será galardonado con el premio Águila de Oro Internacional. A su vez, como ya es habitual, las creaciones de las nuevas realizadoras estarán también presentes en el certamen a través de dos sesiones especiales denominadas Nexos y Emergentes, en cada una de las cuales podrán verse diversos trabajos de jóvenes directoras colombianas y españolas.

En este ámbito de secciones no competitivas destacan también los apartados dedicados a cinematografías de diversos países, como el ciclo que mostrará algunos de los trabajos más destacados de Polonia o el de los cortos británicos finalistas en los premios Bafta, entre los que se encuentran 'An Irish goodbye' y 'The boy, the mole, the fox & the horse', vencedores en la última edición de los premios Óscar en las categorías de ficción y animación. Todo ello sin olvidar los rodajes más cercanos, ya que la sesión Panorama Palentino permitirá contemplar tres cortometrajes realizados recientemente en la provincia palentina.

Por último, los cortos más divertidos e irreverentes llegarán al festival a través de dos propuestas. Por un lado, el ciclo Ríete tú, en el que podrán verse diferentes propuestas de humor; y por otro la Noche Gamberra, sesión especial que contará con varios trabajos elegidos por el actor Fele Martínez, premio Águila de Oro y estrecho colaborador del festival durante los últimos años.

Actividades complementarias

Uno de los objetivos es "promover" los encuentros entre los cineastas y profesionales del sector. Por ello, durante la celebración del festival habrá numerosas reuniones, conferencias y clases magistrales en las que participarán directores, programadores, técnicos, filmotecas, agencias de rodajes, festivales o plataformas de contenidos. El escenario de este amplio programa de actividades será la sede de la Fundación Santa María la Real.

Además, por tercer año consecutivo, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y el festival han convocado el premio Nuevos Realizadores para cineastas de Castilla y León, iniciativa que este año ha cobrado una dimensión mayor al haberse sumado a ella la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León. Después de que en el transcurso de la última edición de la Seminci se celebrará una primera fase de este concurso, con la presentación de 16 proyectos seleccionados, durante el Aguilar Film Festival tendrá lugar la exposición de los cuatro trabajos finalistas y la elección del ganador. Quien obtenga el premio podrá utilizar los servicios y equipamientos de la ECAM para acometer las tareas de postproducción del cortometraje, entrará a formar parte del catálogo Quercus de cortos de Castilla y León y será estrenado en la próxima edición de la Seminci.

La programación del AFF se completará con la exposición KINO23, una muestra colectiva de artes plásticas que reúne el trabajo de cinco mujeres –Verónica Bueno, Neka, Estefanía Soto, María Cruguer y Lidia Millán–, con los ya tradicionales Vermuts de Cine y con los conciertos ofrecidos por Octavio Nievsky, The White Oaks y Rock´n Roll Cirkus.

