Crónicas gastro-taurinas desde Palencia

Todos los años, por los sanantolines palentinos, mi generoso jefe televisivo, a la sazón Carlos Martín Santoyo, (Dire de La 8 Palencia y Diario Palentino) nos invita a un par de días de asueto para gozar de la exquisita coquinaria que nos ofrece La Traserilla, con Luisme a los mandos. Y tras el suculento almuerzo a los toros.

Aunque antes del asunto del cuerno, hay que pasar por La Cordobesa; un tradicional bar de barrio, junto al coso “Campos Góticos”, para “arrearnos” un gintonic fresquito, y camino de la plaza.

Pero antes de la narración del festejo taurino, que ha sido apoteósico, hemos de relatar lo del condumio, que ha sido quizás más deslumbrante que la corrida.

Empezamos con un poco de demora, porque la entrada a Palencia parecía la M-30 madrileña, y ello nos hizo retrasar el almuerzo con la consiguiente regañina de Santoyo. Prometo ser un chico bueno y puntual, jefe. ¡Mis disculpas!

El condumio de entrantes

Ibéricos variados, ensaladilla rusa con gambas y huevas de trucha, croquetas caseras de jamón ibérico y revuelto de morcilla de Villada con pasas y piñones.

Morcilla de Villada con pasas y piñones

Realmente espectacular todos los entrantes, que fueron rematados con un soberbio arroz, en su punto, aderezado con gambones.

Arroz con gambones

Nos recordó al que comimos recientemente en el Hotel Almirante de la playa alicantina de San Juan. ¡Luisme, tienes que probarlo; te lo recomiendo. Mi hijo Alberto te atenderá de maravilla!

Los segundos a la carta

Con el arroz hubiera sido suficiente, lo prometo. Ya estábamos saciados por la abundancia de tanto género excelente. Pero la benignidad de Santoyo no tiene límites; y además había acordado con Luisme un segundo. Así que le metimos mano al plato principal, que era a la carta: Unos merluza, otros, entrecot de añojo con su guarnición y, algunos, carrilleras de ternera al vino tinto de la Ribera.

Entrecot de ternera con su guarnición

“El Brick de pato” (me equivoqué de pato)

Mi amigo Javi Martín y un servidor optamos por una finura de plato: Brick de pato confitado con manzana. Javi se lo engulló todo; uno debe reconocer que se “equivocó de pato”; me hubiera gustado mucho más el “Magret de pato braseado al toque oriental”. Pero uno, que no está acostumbrado a estos platos medio exóticos, pues metió la gamba.

En otoño volveremos en pos de las setas y hongos

Prometo volver en otoño a La Traserilla, porque sé de buena tinta que Luisme suele traer productos otoñales de la tierra como setas, boletus, perrechicos, etc, etc,. Aunque la variedad de la carta es extensa y da para mucho. En fin.

La “cogida leve”

No fue mi mediodía en este emblemático restaurante palentino, porque uno de los camareros que estaba sirviendo me produjo una “cogida leve platera”; al buen y servicial hombre se le escapó un plato y casi me quedo sin gafas y sin nariz.

Día de toros y gastronomía por Palencia

Todo quedó en “cogida leve”, según el “parte facultativo” que hizo el Dr. Ibáñez, quien es un asiduo acompañante, junto a Virginia, su esposa, a este almuerzo tradicional. Le dimos la enhorabuena al galeno palentino por ese espectacular equipo de baloncesto que preside y que ascendió a la ACB; la liga de máximo nivel del baloncesto patrio.

Los deliciosos postres

Imperó en casi todos los comensales un “cremoso de yogurt con frutos rojos y crema tropical” que tenía una pinta fenomenal; uno pidió una bola de helado sin más, eso sí acompañada de un exquisito café solo.

Cremoso de yogurt con frutos rojos y crema tropical

Y a La Cordobesa, donde en su terraza volvimos a reunirnos todos: de Pucela llegamos Perico y Rosa (Asador Cossío de Mojados) y una pareja amiga: José y Maite, además de nuestra colaboradora gráfica de El Español- Noticias de CyL, Natalia Calvo; a la que relevamos en el arte gráfico por un día para que hubiera asueto total, el citado Javi Martín y nuestro buen amigo, el abogado y hombre de negocios taurinos Del Val.

El equipo de Grana y Oro

Obviamente estaba al completo el equipo de Grana y Oro con Santoyo a la cabeza; Dioni, el hombre orquesta; Héctor y Hugo, los pesos pesados del programa; Illana, que sigue al pie del cañón como uno y Jorge Cancho; redactor jefe del Palentino que hace las entrevistas taurinas.

La foto del jefe con Morenito

Fue un detalle de Natalia Calvo el llevarle a Santoyo una foto de la pasada feria taurina de Roa, donde el diestro burgalés le hizo un brindis sentido a nuestro jefe Santoyo. Foto enmarcada para el recuerdo.

La corrida de toros

Fue apoteósica, como se comentó anteriormente. Los tres diestros (El Fandi, Perera y Ginés Marín) salieron en volandas del coso ante una corrida manejable de Montalvo donde sobresalieron dos toros: 4º y 5º. Se cortaron 6 orejas.

Los toreros rayaran a gran altura en faenas muy comprometidas en una tarde muy agradable de temperatura. Eso sí, la plaza de “Campos Góticos”, que hace un aforo de 10 plazas, ocupó un tercio de espectadores, es decir los abonados que tiene el coso. Palencia resurge de nuevo como en tiempos pasados, donde llegó a tener unos 4.000 abonados.

Para hoy se espera el “No hay billetes” con la presencia en los carteles de la corrida goyesca y homenaje al gran diestro palentino “El Regio” en su 50 aniversario de alternativa. Abre plaza Manzanares con Roca Rey junto a Tomás Rufo y un encierro de Núñez del Cuvillo. Mañana se lo contaremos con detalle y amplia gráfica de Natalia Calvo.

Gracias, jefe Santoyo. Hasta el año que viene.

Sigue los temas que te interesan