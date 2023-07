Las prioridades de Feliciano Montes en su primer mes con el bastón de mando de Frómista: "Limpiar las calles, habilitar viviendas y fijar población"

Hace casi un mes desde que Feliciano Montes se convirtió en el alcalde de Frómista. Unos días que, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, define como “frenéticos, con mucho trabajo por hacer”, pero también asegura que es “llevadero” y “se puede sacar adelante”.

La localidad palentina se encuentra a unos 32 kilómetros de la capital y bien comunicada por la autovía Cantabria-Meseta. Con una población de 768 habitantes, según el INE. Un pueblo que durante los cuatro años anteriores ha estado gobernada por Fernando Díez Mediavilla (PP) y que ahora ha cambiado de color al rojo del PSOE con Feliciano Montes.

Su principal objetivo es la limpieza puesto que la localidad tiene “algo de dejadez”. Para ello, han contratado a unos trabajadores durante cuatro meses que permitan “adecentar las calles” como “principal misión”. “Parques, siega, riego, eso es en lo que estamos ahora mismo. Dejarlo todo que parezca que tiene dueño”, afirma.

Coger el bastón de mando es todo “un reto”. Nació en Frómista y nunca se imaginó que estando ya jubilado se convertiría en el alcalde de su pueblo. “Siempre he estado en gestión, llevo 10 años como concejal en la oposición y la vez anterior también fui candidato. Ahora de jubilado comienzo la aventura. No creo que me supere el trabajo que tenemos aquí”, asegura.

Montes ha avanzado algunos de los aspectos en los que se van a centrar a medio plazo. Uno de ellos es preparar memorias para obtener subvenciones que permitan reparaciones y darle una vida “más a nivel ecológico, mejorar en los consumos”. Explica que uno de los objetivos que se han marcado es poder restaurar algunas de las viviendas que hoy en día se encuentra en mal estado. En un bloque cuentan con nueve, tres han sido cedidas a la Fundación San Cebrián y otra a unos chicos que han puesto una ambulancia en la localidad.

Un trabajo laborioso puesto que tienen que ponerlas a punto tanto por dentro como por fuera. En el Ayuntamiento tienen algunas viviendas con el objetivo de “fijar población”. Personas que quieren ir allí a vivir u otras que encuentran un empleo cercano. “Es difícil que aquí se instalen industrias, pero sí que hay buenas comunicaciones a Palencia o entorno, unos 15 minutos en coche, eso facilita mucho las cosas”, afirma.

Los mejores quesos del país

La localidad palentina va a reunir los mejores quesos del país el 23 de julio. Una fecha clave en el calendario que cuenta con una programación muy atractiva. Las actividades comenzarán desde el jueves 20 de julio y habrá piragüismo, música e, incluso, una paellada.

Sin embargo, el día grande será el 23. Este año han tenido dudas de si dejarlo este domingo o cambiar la fecha al 25, a causa de las elecciones generales: “Nosotros teníamos el día fijado antes de que Pedro Sánchez dijera la fecha. No hemos ido detrás, ha ido él”.

De este modo, relata que dudaron en volver al 25, el día que hace unos años utilizaban para esta celebración, cuando era festivo nacional. “Ahora solo es fiesta aquí. A esta feria vienen expositores de Madrid, Asturias, Cantabria, Extremadura o Castilla- La Mancha, entre otros. Si en otros sitios no es festivo, pierde interés. Hay que acoplarse a todos”, afirma Montes.

Entre los provinciales destacan los quesos San Martín de Frómista; los quesos La Antigua de Villaumbrales; los quesos Lagunilla y Olmeda de Lagunilla de la Vega; los quesos Matilla de Lantadilla; y los quesos de la quesería La oveja que baila de Carrión.

Quesos Montesbravos de Solana del Rioalmar, Ávila; la quesería El Pendo, Cantabria; Quesos Mostelares de Hinestrosa, Burgos; Quessín Crema de Queso de Joara, León; Queso Hircus de Palacios del Pan, Zamora; la quesería Buevanista de Ribera Fresno, Badajoz; la quesería Tierra de Barros de Villafranca de Barros, Badajoz; la quesería La Brañuca de Bejes, Cantabria; Quesos Acehúche de Cáceres; y la quesería Asiegu-Cabrales de Asiego, Asturias; también acapararán gran parte del protagonismo de la jornada.

Una jornada en la que esperan entre 3.000 y 5.000 visitantes. Se ha convertido en el evento por excelencia ya que, no solo atrae a turistas, sino que “repercute en la hostelería y establecimientos”. Un programa que ya estaba cerrado por la anterior corporación municipal, pero Feliciano tiene ideas para poder ampliarlo. “Las subvenciones son escasas, pero hemos pensado en hacer algún certamen o cositas que den vida a los que participen o a los que vengan a verlo. Todo con el objetivo de llenar aún más el fin de semana”, añade.

Un evento que terminará a las 20:00 horas y en la que muchos de los expositores “repiten desde los inicios”. Además, tienen “mucha salida” los productos que vienen. Él tiene claro cuál es su queso favorito y nos lo ha contado: “El tipo manchego; en concreto, el que se hace en la quesería San Martín, aquí en Frómista”. Aunque, matiza, es un “enamorado del queso” y le gustan “todos”.

