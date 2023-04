Un trabajador del Patronato de Deportes de Palencia se querella contra el concejal por un presunto delito de prevaricación

Un trabajador del Patronato Municipal de los Deportes de Palencia se ha querellado contra el concejal de Deportes del Ayuntamiento, el popular Víctor Torres, por un presunto delito de prevaricación, según ha recogido la agencia Ical, aunque Torres apuntó en una comparecencia urgente que “no ha sido citado ni llamado” y que se ha solicitado los estatutos del PMD, unos expedientes de contratación y unos contratos menores, apuntó.

En una rueda de prensa urgente convocada esta mañana y arropado por el candidato a la Alcaldía, Alfonso Polanco, y la presidenta del PP provincial, Ángeles Amrisén, Torres afirmó que ha tenido conocimiento de una querella contra su persona relacionada con el ámbito laboral del PMD y manifestó la “plena colaboración con la justicia” y se puso a disposición para esclarecer todos los hechos y dar la información necesaria.

“Tengo la conciencia muy tranquila, porque siempre he actuado por el interés general y de los palentinos y siempre he actuado en cada paso pidiendo información y con el aval técnico y jurídico, con un expreso respeto al ordenamiento jurídico”.

Dejó claro que esta querella “no es casualidad” a un mes de las elecciones municipales y en un momento que se presentan las listas, aunque matizó no creer que el interés esté relacionado con el ámbito ideológico, sino personal.

En ese sentido, tanto Polanco como Armisén señalaron que “no cambia nada” y Víctor Torres volverá a formar parte de las lista popular para hacerse con el Ayuntamiento de la capital, nombres que se darán a conocer esta tarde en un acto en la plaza Mayor.

Víctor Torres agradeció las declaraciones y el apoyo mostrado por el alcalde de Ciudadanos, Mario Simón, a su labor realizada en el área en la que ejerce su responsabilidad, quien recalcó que “cada paso que da se realiza tras una consulta técnica o jurídica”.

Además, trasladó que el alcalde es conocedor de sus cuatros años de gestión en el Ayuntamiento, además de ser el presidente del PMD, con el que comparte gran parte de las competencias. “No he dado un solo paso sin consultarlo con él”, aseveró.

