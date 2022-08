El gasto medio por hijo en el curso será de 1.115 euros por el incremento de los precios

La Unión de Consumidores de Palencia aseguró hoy que la vuelta a las clases supondrá una media de gasto de 1.115 euros por hijo a lo largo del curso escolar debido al “incremento de los precios de los libros y del material escolar provocado por la inflación galopante que se ha constatado con el incremento del precio de la celulosa”. No obstante consideraron que las familias harán un gasto con contención y evitará los superfluos, según informa Ical.

En análisis del coste de la vuelta al colegio de los menores llevado a cabo por la Unión de Consumidores se ha centrado tanto en centros escolares públicos como concertados y para ello ha tenido en cuenta los elementos principales, como son los libros de texto y el material escolar. Así, calcularon que el total de un centro concertado será de 1.348 euros en infantil con uniforme y 963 sin él, entre 1.419 euros y 1.034 euros en Primaria y entre 1.462 y 1.077 euros en Secundaria, mientras que en uno público será de 849, 920 y 963 euros, respectivamente.

En cuanto a los libros de texto, a pesar del programa Releo Plus 2022-2023 de la Junta de Castilla y León, la Unión de Consumidores de Palencia constató la existencia un mercado secundario de libros de segunda mano. Respecto al material escolar, apuntaron que las librerías reportaron una subida de alrededor de un 12 por ciento en el precio de los cuadernos con respecto al curso anterior y que según las últimas noticias publicadas, será mayor por el incremento en el precio de la celulosa. Por este motivo, aconsejaron la comparativa de precios.

Ayudas

UCE Palencia recordó que la ayuda de libros de texto incorpora como criterio favorable su depósito a la finalización del curso escolar para su reutilización posterior en casos de necesidad. En cuanto al gasto para la adquisición de dispositivos digitales pusieron de relieve que la Consejería de Educación ha convocado ayudas para su utilización por el alumnado que curse Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de Castilla y León

No obstante, debido a la brecha digital existente entre el mundo rural y el urbano hace que las oportunidades en el ámbito educativo sean menores en los alumnos del mundo rural, UCE Palencia reivindicó la conexión del mundo rural a la red de alta velocidad para garantizar un acceso a internet de calidad.

Respecto al comedor escolar, la Unión de Consumidores de Palencia expuso que Educación establece una serie de ayudas para el curso 2022-2023 que van desde la gratuidad total hasta el 50 por ciento del coste económico.

Uniformes y otros equipamiento

El estudio llevado a cabo por UCE Palencia también incluye el uniforme, a pesar de mostrarse “en contra” del mismo, ya que “supone un coste añadido a las familias dado que no se tiene en cuenta la posibilidad de poder comprarlo en periodos de rebajas y porque año tras año deberán de comprar uno nuevo y el doble de ropa por si se mancha”. Este año se ha constatado una bajada en la venta de uniformes nuevos, al tiempo que se ha generalizado la venta entre particulares de segunda mano.

En cuanto a otros gastos de ropa, batas o equipamientos deportivos, UCE cifra en una media de 30 euros el gasto en ‘babi’ para los más pequeños y en unos 216 el resto de ropa, aunque esto “se puede hacer a lo largo de todo el año y aprovechando los periodos de rebajas”.

A todo ello se suma el equipamiento deportivo, que supone entre los 310 euros para un colegio concertado y unos 255 euros para el caso de los colegios públicos.

Consejos

La Unión de Consumidores de Palencia aconsejó a las familias hacer una lista con aquellos artículos que realmente sean necesarios e intentar aprovechar los que ya se tienen de otros años, escalonar las compras en la medida de lo posible, comparar precios, no dejar la compra de material escolar para los últimos días, no comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, valorar el material del que se dispone en casa y no comprar por estrenar, no dejarse llevar por los deseos de los niños, contemplar la posibilidad de comprar los libros de años anteriores, estudiar si las promociones compensan y son interesantes y optar por las marcas blancas.

La Unión de Consumidores también recomendó huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios, ya que numeroso material escolar utiliza personajes del mundo de la animación, de la televisión o del cómic para promocionar su venta y supone un incremento del precio del producto final puesto que el consumidor debe asumir los costes de derechos de autor y de promoción publicitaria en medios. “Las marcas blancas abaratan hasta un 30 por ciento el importe de la factura final del material escolar”, concluyeron.

