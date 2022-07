Los valores y la innovación como ejes de la formación de los estudiantes de Educación

El Consejo Social de la UVa ha acordado otorgar su Premio de Innovación Educativa 2022 al Proyecto AMEI, Aula Modelo Experimental Inclusiva para las áreas de expresión en los Grados de Educación, dirigido por Alicia Peñalba Acítores, profesora de la Facultad de Educación de Palencia.

A través de uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el proyecto AMEI tiene como finalidad optimizar la formación de los estudiantes de los grados de Educación para dar respuesta a la consecución de las competencias del alumnado de Educación Infantil, Primaria y Social.

Para ello, y con el fin de ofrecer transferencia del conocimiento y servicio a la comunidad, acercando la Universidad a la sociedad, desde este programa se han diseñado diferentes acciones formativas que se han puesto en práctica con niños de centros escolares de Palencia y Valladolid y con usuarios de otras instituciones de barrios desfavorecidos de Palencia.

En estas acciones se han utilizado diferentes metodologías innovadoras como el Motion Composer, un instrumento musical digital inclusivo que transforma el movimiento del cuerpo en música, o la implantación de aulas vivas al aire libre, consistentes en jornadas con pernocta en el Campus La Yutera en las que los participantes realizan actividades al aire libre.

El proyecto AMEI lleva tres cursos académicos activo en los que ha dado respuesta a la innovación educativa en diez asignaturas de los grados de Educación, con más de 1.200 alumnos.

Además, este PID ha proporcionado aprendizaje y servicio a 14 centros educativos, facilitando además la interacción con profesionales de la educación, tanto nacionales como internacionales.

En su fallo, el Jurado ha destacado el carácter altamente innovador de AMEI en el uso de las metodologías participativas y activas, así como su impacto social, especialmente reseñable en los barrios desfavorecidos de Palencia.

También ha resaltado la transmisión entre el alumnado de valores de conciencia social, igualdad, inclusión y ciudadanía, así como los buenos resultados conseguidos en transferencia de conocimiento y la capacidad del proyecto para consolidar redes de colaboración inter-institucionales.

Además, ha puesto de relieve la dilatada trayectoria del equipo de innovación docente que participa en este proyecto, integrado por profesores de la Facultad de Palencia y de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa, así como por profesionales de la Casa Escuela Activa (Palencia); del CEIP Antonio Allúe Morei de Valladolid; de ASPANIS (Palencia); del centro Motion Composer de Alemania, del Centro de Musicología Sistemática de Graz (Austria); y de Mimesis Lab. Roma Tre. (Italia).

Junto a este premio, que tiene una dotación económica de 3.000 euros, el jurado ha acordado conceder dos accésits ex-aequo dotados con 1.000 euros, a sendos proyectos de innovación educativa dirigidos por profesores de la Escuela de Ingenierías Industriales y de la Escuela de Ingeniería Informática y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Uno de ellos es el proyecto Mejora del aprendizaje y del desarrollo de las soft kills mediante los modelos Flipped Learning y STEAM, dirigido por Pedro Sanz Angulo, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales. El jurado ha valorado los buenos resultados de este proyecto para que los alumnos puedan comprender en profundidad los conocimientos de su disciplina mediante el desarrollo de las habilidades blandas de forma activa, a través de diferentes actividades de gamificación, trabajo cooperativo, aprendizaje learning by doing y fábricas de aprendizaje, potenciando con ello la vinculación entre el ámbito profesional y el mundo académico, así como el trabajo en equipo.

El segundo accésit ex aequo ha sido otorgado a Go to the job market, proyecto multidisciplinar dirigido por Joaquín Adiego Rodríguez, profesor de la Escuela de Ingeniería Informática, y Natalia Martín Cruz, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y que, a juicio del jurado, tiene gran capacidad para promover entre los estudiantes las competencias interdisciplinares o transversales con objeto de favorecer el emprendimiento y fomentar la empleabilidad. El jurado también ha apreciado la implicación social e internacional del proyecto, y el impacto positivo que han tenido algunas de sus actividades, como la primera Feria OnApp Experience.

Convocado en colaboración con el Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital de la UVa, el Premio de Innovación Educativa Consejo Social tiene como finalidad promover y apoyar las buenas prácticas del profesorado de la Universidad de Valladolid en ese ámbito y reconocer el esfuerzo del personal docente de esta institución docente para adaptar la enseñanza a las necesidades del entorno actual.

Sobre el Consejo Social de la Universidad de Valladolid

El Consejo Social de la Universidad de Valladolid es el órgano de participación de la sociedad en el gobierno de dicha Universidad. Está integrado por representantes de la universidad y personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social.

Su objetivo fundamental es promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social, canalizando y trasladando a la institución académica lo que la sociedad espera de ella.

Sus actividades se centran en acercar y dar a conocer la importante actividad que en todas sus vertientes se desarrolla en el seno de la Universidad, fomentando la creación de conocimiento y su transferencia, y poniéndolo a disposición de la sociedad de su influencia, impulsando actuaciones de mejora académica y de eficiencia en la gestión financiera y económica, que permitan a la Universidad de Valladolid seguir avanzando en la excelencia.

