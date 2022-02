El alcalde de Palencia anuncia una cuestión de confianza ligada a la aprobación de los presupuestos

El alcalde de Palencia, Mario Simón, anunció hoy la presentación de una cuestión de confianza para el próximo viernes, con la celebración de un Pleno extraordinario, la cual se vincula directamente a la aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2022, que han sido rechazados por PSOE, Ganemos y Vox, e incluían la solución a la problemática de la calle Jardines.

"Tienen que decidir si ratifican la confianza en el alcalde y en estos presupuestos o no. Si es contrario, que se pongan a trabajar para ofrecer un proyecto a los palentinos y un programa de Gobierno. Pero si eso no lo hacen con una moción de censura en el plazo de un mes, automáticamente Palencia tendrá estos presupuestos para 2022", afirmó el regidor durante una comparecencia.

Señaló que el equipo de Gobierno ha presentado unos presupuestos que necesita Palencia y unas inversiones buenas para la ciudad y que generan empleo, crecimiento económico y mejoran las opciones turísticas de la capital. Unos presupuestos que "solucionan una vez por todas el problema de la calle Jardines, solución que cuenta con los avales técnicos y garantiza que se sigan prestando los servicios públicos de calidad, dando estabilidad a la ciudad y cumpliendo la normativa fiscal", agregó.

"Tras un mes de reuniones, de conversaciones telefónicas, de Comisiones de Hacienda y siempre a disponibilidad de la oposición, ha sido reiterado el no por el no, con ausencia de propuestas, de alternativas y de voluntad negociadora", apuntó el alcalde de Ciudadanos.

"He realizado lo que tenía que hacer, usar las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento y usar las atribuciones de las que dispone el alcalde. Si ese presupuesto no sale y no tenemos capacidad de negociación con los otros grupos, porque anteponen sus intereses ideológicos y partidistas por delante de las necesidades de los palentinos, lo que quedaba por hacer era luchar y defender los presupuestos trabajados".

Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento que se presenta una cuestión de confianza, pero "lo hago por Palencia y porque tengo la absoluta libertad para hacerlo". "Cuando actúas con autonomía, libertad y responsabilidad, lo que tienes que hacer es utilizar todas las herramientas que te da la normativa para hacer lo que tienes que hacer. Un compromiso que adquirí en junio de 2019 y que se mantiene hoy", aseveró Mario Simón.

Sin calentar sillones

"Si no vamos a poder trabajar, ahí tienen el sillón y el despacho, porque nosotros no queremos estar por estar. No vamos a calentar sillones para no hacer las cosas que necesita Palencia. Antes de eso preferimos marcharnos".

Estas cuentas llevan acciones de ciudad, que "no tienen color político y que han tenido el respaldo plenario". Se preguntó la razón por la que se quiere paralizar y obstaculizar este trabajo. "Todavía no he entendido ni he sabido la razón".

En el caso de que no obtenga la confianza este viernes, se abre un periodo de un mes para articular una moción de censura, aunque podría seguir como alcalde si dicha moción no llega a buen puerto y, por tanto, se daría luz verde a dichos presupuestos.

Por ello, aclaró que solo serviría para "perder un mes", y Palencia "no puede esperar más". Los fondos europeos no pueden esperar más y el desarrollo de los programas y proyectos Edusi tampoco, añadió.

Dejó claro que la cuestión de confianza está dirigida a los 25 concejales, aunque recordó que hay doce concejales (PP y Cs) que "lo tienen muy claro desde el principio", quienes han reflejado que el acuerdo y todos los puntos programáticos se cumplen y tienen "un compromiso con esta ciudad".

Los otros 13 concejales, entre los que se encuentra Sonia Lalanda (Vox), tienen toda la autonomía para decidir lo que consideren mejor. "Es la responsabilidad de cada uno y deben actuar con conciencia, ya que están sirviendo a los ciudadanos y no solo de los votantes de cada partido", sentenció Mario Simón.

