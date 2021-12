Piden la dimisión del alcalde de Astudillo por cargar sus multas de tráfico al Ayuntamiento

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Astudillo, en Palencia, ha exigido la dimisión del alcalde del Partido Popular, Luis Santos González, por haber cargado a las arcas municipales el pago de dos multas de tráfico impuestas al edil por su "conducta irresponsable" mientras conducía un vehículo propiedad del Consistorio.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, han señalado que "la forma de actuar resulta poco edificante al haber infringido el código de la circulación en dos ocasiones, una de ellas por haberse saltado un semáforo en rojo y la otra por conducir sin el correspondiente cinturón de seguridad".

El hecho de que actuara como alcalde en el momento de las infracciones o que estuviera realizando labores propias de su cargo "no le exime de comportarse de forma adecuada y responsable, por lo que las multas impuestas se consideran atribuibles única y exclusivamente a su persona, de forma particular, y no en su condición de regidor".

Los concejales socialistas apuntaron que el importe final, debido a su pronto pago, no fue "especialmente gravoso" para el Consistorio, pero no se trata de una cuestión económica, ya que, "en ningún caso, su comportamiento imprudente debiera de ser costeado por los bolsillos de todos los astudillanos", aseveraron.