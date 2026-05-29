Cendón pone bajo sospecha la reunión "clandestina" de Feijóo con 50 fiscales conservadores: "Urge saber quiénes eran"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

En plena tormenta por las investigaciones de corrupción que salpican al PSOE, el diputado y secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha lanzado un dardo envenenado que busca cambiar el rumbo del debate.

Este viernes, desde su cuenta de la red social X, el dirigente socialista ha resucitado una reunión de 2023 para poner en el punto de mira al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tratando de trasladar el foco de atención hacia el dirigente popular.

"En 2023, Feijóo se reunió en secreto con medio centenar de fiscales conservadores. Una reunión política que no figuraba en ninguna agenda", ha escrito Cendón, siguiendo el giro de guion dictado por la Moncloa.

Y ha rematado con una pregunta incómoda. "Más allá del contenido, que lo imaginamos, urge saber quiénes eran esos fiscales y qué hacían participando en un encuentro clandestino con el líder del PP. Y mientras tanto, la derecha dando lecciones de independencia judicial", ha escrito.

Un giro de guion

La reunión a la que alude Cendón tuvo lugar el 18 de abril de 2023 en el hotel Claridge de Madrid. En la misma, Feijóo se vio con medio centenar de miembros de la Asociación de Fiscales, mayoritariamente conservadora, en un encuentro que el Gobierno calificó entonces de "gravísimo".

El tuit no es casual. Llega justo en el momento en que Moncloa ha dictado un giro de guion en el relato de los socialistas para repeler el escándalo de las investigaciones de corrupción en torno al partido.

La estrategia es clara: desplazar el foco de atención hacia el líder del PP mientras las sombras de la ya conocida como 'Operación PSOE' y el caso Koldo-Cerdán siguen pesando como una losa.

El ministro Félix Bolaños tachó en 2023 la reunión de Feijóo con los fiscales conservadores de "maniobra en la oscuridad" y Pedro Sánchez acusó directamente al popular de reunirse "a hurtadillas" para pactar la derogación de leyes del Ejecutivo y "secuestrar" el Poder Judicial.

Feijóo defendió en su momento que se trató de un acto "correcto e institucional" al que fue invitado y en el que se limitó a responder preguntas.

El protegido de Cerdán

No pasa desapercibido que sea precisamente Javier Alfonso Cendón quien encienda la mecha.

El leonés, histórico dirigente provincial y diputado nacional, ha sido considerado en varias ocasiones como el protegido del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, de quien era muy próximo.

La salida de Cerdán del primer plano, tras su implicación en las pesquisas judiciales, dejó un reguero de ajustes internos en Ferraz que terminó afectando al propio Cendón, que salió de la Ejecutiva Federal del PSOE en julio de 2025.

Ahora, el dirigente socialista leonés reaparece con fuerza para apuntar al PP. Mientras Feijóo y los populares exigen dimisiones y elecciones por los escándalos de los socialistas, estos responden con munición del pasado para tratar de desviar el foco.