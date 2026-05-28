El alcalde de León pide un congreso federal extraordinario del PSOE y Cendón le acusa de "hacerle el trabajo a la derecha"
Diez asegura que "la situación se va complicando cada vez más" mientras que el líder de los socialistas leoneses le pide "respeto" hacia Pedro Sánchez.
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El alcalde de León, José Antonio Diez, ha mostrado este jueves su "preocupación" por la situación del PSOE y ha pedido la celebración de un congreso federal extraordinario del partido ya que "la situación se va complicando cada vez más".
Ante la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, Diez ha asegurado que "los gobiernos deben intentar cumplir sus plazos establecidos", aunque "puede haber circunstancias excepcionales que motiven un adelantamiento de los procesos".
Con todo, el alcalde ha reconocido que si los socios del Gobierno deciden retirar su apoyo, "lo normal es que haya adelanto de elecciones". "Desde luego que la situación no es la mejor posible ni en el Gobierno ni en el partido", ha afirmado.
Cendón pide "respeto" hacia Sánchez
El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha respondido al regidor y le ha acusado de "hacerle el trabajo a la derecha desde dentro".
"Se puede discrepar, debatir o defender posiciones distintas, pero utilizar permanentemente las siglas socialistas para atacar al principal activo político de la izquierda en España no es valentía ni independencia, sino que es hacerle el trabajo a la derecha desde dentro", ha afirmado.
Cendón ha considerado que lo primero que debería hacer José Antonio Diez es "mostrar un mínimo respeto institucional y político" hacia el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Y ha afirmado que resulta "llamativo" que "quien ya reconoce abiertamente que se siente más cómodo cerca del Partido Popular que del Partido Socialista pretenda dar lecciones sobre democracia interna y congresos federales".