Espectacular rescate de un peregrino italiano extraviado en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León

El peregrino italiano en el helicóptero del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha protagonizado este mediodía un rápido y eficaz operativo de rescate que ha permitido localizar y poner a salvo a un peregrino italiano extraviado en la provincia de León.

El hombre se desorientó mientras realizaba la ruta del Salvador a su paso por el municipio leonés de Buiza.

La operación se activó a las 13:45 horas tras recibir una llamada en la sala del 1-1-2 Castilla y León del propio afectado.

El hombre, de nacionalidad italiana, explicó con claridad que había perdido la senda a la salida de Buiza y había terminado extraviado en una zona arbolada de difícil acceso.

Afortunadamente, aseguró encontrarse en buen estado de salud y no requerir asistencia sanitaria.

De inmediato, los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias tomaron el control del incidente.

Tras confirmar la ubicación exacta del peregrino, en la cara sur del Collado de San Antón, al norte de Buiza, coordinaron la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León.

En ese momento, el helicóptero se encontraba abandonando la base de Sahechores tras participar en la búsqueda de otro montañero extraviado en Posada de Valdeón (Picos de Europa).

A bordo viajaban dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Al mismo tiempo, el 112 alertó a la Guardia Civil de León para garantizar la coordinación con las fuerzas de seguridad.

El helicóptero llegó rápidamente hasta el punto donde se encontraba el peregrino. Los rescatadores facilitaron su ascenso a la aeronave y, una vez a bordo, lo trasladaron hasta Buiza, donde fue dejado en un lugar seguro.

La operación se desarrolló sin incidentes y en un tiempo récord, destacando la eficacia del dispositivo de emergencias de Castilla y León.