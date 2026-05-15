Muere un joven motorista de 30 años tras salirse de la vía en el Puerto del Pico
La víctima se cayó de la moto en el kilómetro 56 de la N-502,en el término municipal de la localidad abulense de Villarejo del Valle.
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Un motorista de 30 años ha fallecido este jueves tras salirse de la vía por la que circulaba en el kilómetro 56 de la N-502, a la altura del Puerto del Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle, en Ávila.
Según han informado fuentes del 112 de Castilla y León, el hombre quedó inconsciente después de sufrir la caída de la moto.
La Sala de Emergencias del 112 ha recibido una llamada alertando del accidente en torno a las 17.40 horas.
Tras el aviso, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Mombeltrán y un helicóptero sanitario.
Una vez en el lugar del siniestro, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista.