Muere un joven motorista de 30 años tras salirse de la vía en el Puerto del Pico

Un motorista de 30 años ha fallecido este jueves tras salirse de la vía por la que circulaba en el kilómetro 56 de la N-502, a la altura del Puerto del Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle, en Ávila.

Según han informado fuentes del 112 de Castilla y León, el hombre quedó inconsciente después de sufrir la caída de la moto.

La Sala de Emergencias del 112 ha recibido una llamada alertando del accidente en torno a las 17.40 horas.

Tras el aviso, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Mombeltrán y un helicóptero sanitario.

Una vez en el lugar del siniestro, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista.