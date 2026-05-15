Abatida una vaca brava fuera de control en Morales del Vino tras escaparse, herir a un cuidador e invadir la carretera

Los agentes de la Guardia Civil durante el operativo en el municipio zamorano de Morales del Vino

Una res brava que se escapó de una explotación ganadera cercana al municipio zamorano Morales del Vino mantuvo en vilo a las autoridades y vecinos de la zona durante varias horas este viernes por la mañana.

El animal, fuera de control, embistió a uno de sus cuidadores, amenazó con irrumpir en la autovía A-66 y, finalmente, tuvo que ser abatido por la Guardia Civil alrededor de las 13:00 horas ante el grave riesgo para la seguridad vial.

Según la información oficial facilitada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, el incidente comenzó cuando la res brava se escapó de su explotación sin que nadie pudiera evitarlo.

Los agentes, junto con la unidad del Seprona, se desplazaron inmediatamente al lugar tras recibir el aviso y comenzaron a seguir al animal para intentar capturarlo. La situación se complicó rápidamente.

La vaca arremetió contra uno de los empleados que trataba de cortarle el paso, causándole heridas que, afortunadamente, no revisten gravedad.

A pesar de los esfuerzos, resultó imposible reducirla. Los servicios veterinarios facilitaron dos dardos anestésicos que fueron disparados contra el ejemplar, pero ninguno surtió efecto.

El punto crítico llegó cuando la res se acercó peligrosamente a la autovía A-66, a la altura de Morales del Vino. El animal embistió contra la valla de separación, poniendo en riesgo inminente la seguridad vial.

Ante la posibilidad real de que accediera a la vía rápida y provocara un accidente grave, se tomó la decisión de abatirla como última medida.

El operativo se desarrolló sin más incidentes ni heridos. Las autoridades han destacado la rápida intervención de la Guardia Civil y los servicios veterinarios para minimizar los riesgos tanto para las personas como para el tráfico en una zona de alta circulación.

La res fue abatida en torno a las 13:00 horas y el incidente ya ha sido cerrado por las autoridades.