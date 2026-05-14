Investigan el hallazgo de una mujer muerta en su casa en Parquesol tras convivir "un tiempo" con su madre fallecida

La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras el hallazgo de una mujer fallecida en su domicilio de Parquesol, en el que habría estado conviviendo durante "un tiempo", aunque no se ha podido precisar el lapso concreto, junto al cadáver de su madre, según los primeros indicios.

El suceso se produjo la noche del pasado martes, cuando los agentes fueron requeridos para acudir hasta el domicilio. En el interior de la vivienda localizaron a ambas mujeres fallecidas, nacidas en 1963 y 1939, según las fuentes oficiales consultadas, y se ha abierto el protocolo judicial.

Fue la primera inspección ocular la que permitió determinar que la madre podría llevar un tiempo fallecida, de forma previa a su hija, que habría estado hasta su muerte conviviendo con el cadáver. Será la autopsia, no obstante, la que arroje datos más concretos sobre las circunstancias de los hechos.

Fuentes oficiales confirman, en cualquier caso, que no se han apreciado signos de violencia en ninguno de los cadáveres.