Agreden con arma blanca a un joven en el cuello en León: trasladado de urgencia al hospital

Un joven de unos 20 años ha resultado herido por arma blanca en la parte trasera del cuello tras una agresión en la noche de este jueves, 14 de mayo, en León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 22:05 horas de la noche y la sala de Emergencias era informada de la agresión que tenía lugar en la calle Gómez Salazar de la capital leonesa, junto al Nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones.

Se daba aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal de la UVI móvil ha atendido a la víctima que ha sido trasladada posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al C.A.U. de León.