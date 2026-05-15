Detenido un vidente en Valladolid por estafar 65.000 € a una mujer a cambio de un número de lotería ganador

La Policía Nacional ha informado de que ha detenido este 12 de mayo a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, como apuntan fuentes policiales.

Todo tras una investigación compleja que comenzó a raíz de una denuncia que presentó el hijo de la víctima.

Alertaba de una situación “prolongada de manipulación psicológica y expolio económico sufrida por su madre”.

Era el pasado 12 de enero cuando un varón acudió a dependencias policiales para informar de que su madre mantenía, desde hacía varios años, contacto con “una persona que se presentaba como vidente” vinculada a un supuesto “proyecto muy importante” que “beneficiaría a toda la familia”.

La víctima realizaba pagos en mano a un intermediario que, según creía, actuaba en nombre del supuesto vidente, del que apenas tenía datos salvo que podría ser de origen africano.

El denunciante relató que, desde febrero de 2025, su madre comenzó a solicitarle dinero alegando necesidades personales.

En total, él le habría entregado unos 11.700 euros, primero mediante transferencias y posteriormente en efectivo.

Con el tiempo descubrió que dichos fondos estaban siendo destinados al citado “proyecto”, que consistía en la promesa de “recibir el número ganador de la lotería mediante rituales”.

La investigación permitió constatar que la víctima habría sido “sometida durante tiempo a un proceso de manipulación emocional”, caracterizado por “dependencia psicológica hacia el presunto autor, temor y sumisión ante las exigencias de pago y captación por el entorno”, ya que la víctima mencionaba a una “amiga” que le habría recomendado confiar en el supuesto vidente.

La mujer, presa del miedo, "no se sentía capaz de acudir personalmente a denunciar los hechos”.

Análisis económico-financiero

La víctima aportó un informe detallado reconstruido junto a su hijo, acompañado de justificantes bancarios y un extracto de movimientos de los últimos cinco años.

El análisis reveló tres vías principales de disposición del dinero: reintegros en cajero para entregas en metálico, transferencias bancarias y envíos de dinero a través de empresas especializadas.

Entre el 16 y el 30 de septiembre de 2025, la víctima dispuso 10.505 euros en apenas 15 días.

En octubre de 2025, realizó nuevas transferencias por un total aproximado de 13.500 euros.

La suma documentada entre el 16/09/2025 y el 01/01/2026 asciende a casi 25.000 euros, pudiendo llegar la estafa a 65.000 euros, por lo que los investigadores continúan trabajando para poder documentar la cantidad total.

Los investigadores constataron que, con el paso del tiempo, las disposiciones económicas eran cada vez más elevadas, hasta llevar a la víctima a una situación de quiebra financiera, pese a que en su hogar entraban mensualmente dos salarios.

Tras diversas gestiones, los agentes lograron identificar al presunto autor, acreditando que recibía parte de las transferencias efectuadas por la víctima.

La Policía Nacional procedió a su detención el 12 de mayo, instruyendo el correspondiente atestado por un delito de estafa.

La investigación subraya el alto grado de “sometimiento emocional al que habría sido sometida la víctima, circunstancia que explicaría la continuidad y magnitud de los pagos realizados”.

El detenido ha sido oído en declaración en presencia de su abogado, quedando posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando sea requerido para ello.

La investigación continúa abierta para determinar si existen otras posibles víctimas y para delimitar con exactitud el alcance económico total de los hechos.