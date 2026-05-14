El alcalde de León pide a la RAE que elimine del diccionario el término 'castellanoleonés': "No nos sentimos identificados"
Diez recuerda "todo lo que costó que se reconociera la 'y' conjuntiva" y traslada el deseo de que se incluyan en el diccionario palabras como 'papón' o 'seise'.
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El alcalde de León, José Antonio Diez, ha solicitado este jueves al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que la institución elimine del diccionario el término 'castellanoleonés', con el que los leoneses "no se sienten identificados".
Diez ha recordado "todo lo que costó que se reconociera la 'y' conjuntiva" y ha trasladado el deseo de que se incluyan en el diccionario palabras como 'papón' o 'seise'.
Así lo ha manifestado el regidor leonés durante la recepción a los académicos que participan en el pleno extraordinario de la RAE celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León.
Diez ha asegurado que "hoy, la palabra leonés significa ser una persona orgullosa de que una institución tan prestigiosa como la RAE haya salido por cuarta vez de su sede para conocer el pasado de una ciudad y de un Reino".
"De una monarca pionera en Europa y de un pueblo privilegiado protagonista de crónicas; orgullosa de que algunos de sus hijos sean referencia internacional en el uso de la palabra y orgullosa de su universidad", ha afirmado.
Papones y seises
Y ha asegurado que se trata de "un pueblo con papones y seises que anhela que esos términos se incluyan en el diccionario".
"Deseamos que desaparezca el término castellanoleonés, con el que no nos sentimos identificados tras lo que nos costó conseguir la 'y' conjuntiva. Háganme el favor", ha añadido.
Diez ha transmitido a los académicos que los leoneses se sienten "orgullosos de ser la Cuna del Parlamentarismo" gracias a unos Decreta "de los que presumimos poco para lo que deberíamos".
"Se está recuperando nuestra historia, tapada durante tanto tiempo por crónicas interesadas e interesados que han sido crónicos a lo largo de nuestra historia, reino e identidad", ha afirmado.
Para el alcalde, la presencia de la RAE en León supone "recuperar la importancia de la reina Urraca, la primera soberana por derecho propio en Europa".
"Una mujer fuerte, valiente, inteligente y precursora, de la que nos sentimos profundamente orgullosos y por la que se ha hecho todo lo posible para que este año se hable de ella y de su papel como mecenas, reina y mujer", ha zanjado.