León homenajeará a la reina Urraca con un espectáculo pirotécnico de vanguardia en la noche de San Juan

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León ha aprobado una inversión de 287.801 euros destinada a fortalecer el tejido civil, deportivo y asociativo.

Esta partida busca potenciar la identidad leonesa mediante el respaldo a eventos consolidados y la colaboración estrecha con entidades que trabajan en favor del bienestar ciudadano.

Así, se ha dado luz verde a la contratación del espectáculo pirotécnico ‘Luz Real’ en homenaje al 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca que podrá verse la noche de San Juan

En el ámbito cultural, el Consistorio impulsa citas clave como la V Edición de la Feria Modernista, el Festival Titirimundi 2026 y la promoción de la Semana Santa.

Además, se refuerza el apoyo a la gastronomía con la Semana Internacional de la Trucha y a instituciones musicales como la Fundación Eutherpe y el Orfeón Leonés.

En materia social, destacan las subvenciones a la Asociación Leonesa de Caridad para su comedor social, la integración a través de la Fundación Secretariado Gitano y los programas formativos de FULDEFE dirigidos a mujeres desempleadas.

Seguridad y modernización de Bomberos

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a una inversión de 53.163 euros para la adquisición de 85 nuevos trajes de rescate técnico destinados al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

Esta medida garantiza una "segunda puesta" para cada efectivo, permitiendo una rotación eficiente para labores de limpieza y mantenimiento sin comprometer la operatividad del servicio.

La renovación responde a criterios técnicos estrictos, ya que el desgaste por abrasión, humedad y agentes químicos reduce la vida útil de las fibras de protección.

Con esta compra, el Ayuntamiento apuesta por la estandarización técnica y la seguridad laboral, asegurando que los bomberos dispongan de equipamiento en condiciones óptimas ante las intervenciones más exigentes.

Un San Juan histórico bajo la ‘Luz Real’

De cara a las próximas fiestas, el Ayuntamiento ha iniciado la contratación de ‘Luz Real’, un espectáculo pirotécnico diseñado exclusivamente para conmemorar el 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I de León.

La exhibición tendrá lugar la noche de San Juan, el 23 de junio, transformando el cielo en una narrativa visual envolvente.

Este despliegue utilizará efectos de última generación y una paleta cromática inspirada en la historiografía de la soberana, fusionando la elegancia del pasado medieval con la vanguardia tecnológica actual.

Con este homenaje, León situará la figura de la Reina Urraca como eje central de sus celebraciones más populares, realzando la belleza histórica de la ciudad a través de la luz y el color.