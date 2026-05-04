León, capital de las letras: la RAE celebrará en el Ayuntamiento un pleno para homenajear a Urraca I

El alcalde de León, José Antonio Diez, en la rueda de prensa acompañado de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y del académico leonés Salvador Gutiérrez

La Real Academia Española (RAE) protagonizará el próximo 14 de mayo uno de sus eventos más relevantes en la capital leonesa.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha anunciado hoy que la institución celebrará un Pleno extraordinario y abierto al público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo, una cita de carácter excepcional que solo ha ocurrido tres veces fuera de la sede oficial en toda la historia de la Academia.

El anuncio se ha realizado en una rueda de prensa en la que el regidor ha estado acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y el académico leonés Salvador Gutiérrez (silla S).

Diez ha subrayado los "vínculos indisolubles" de León con la lengua española, personificados actualmente en tres figuras de la RAE: el propio Salvador Gutiérrez y los escritores José María Merino (m) y Luis Mateo Díez (I), recientemente galardonado con el Premio Cervantes.

El motivo central de este desplazamiento es la conmemoración del 900 aniversario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, la primera mujer en ostentar el trono por derecho propio en Europa.

Salvador Gutiérrez ha destacado que el Pleno, el órgano más decisivo de la RAE, sale de Madrid de forma muy restrictiva y solo por causas de enorme calado histórico, como fue el bicentenario de las Cortes de Cádiz o el cuarto centenario del Quijote.

En esta ocasión, la Academia busca honrar tanto la relevancia de la soberana como la rica tradición de filólogos y escritores que han germinado en tierras leonesas.

Pleno abierto y visita cultural

La sesión plenaria comenzará a las 13:00 horas y será de acceso libre hasta completar el aforo.

Tras la reunión de los académicos, la jornada se completará con una visita a la exposición conmemorativa sobre la reina Urraca organizada por el Ayuntamiento en el Museo de León, en colaboración con la Junta, la Diputación, así como diversas entidades y empresas.