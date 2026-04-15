El Ayuntamiento de León convierte su gasto energético en un sistema pionero y ahorrará 620.000 euros anuales

José Antonio Diez presenta el nuevo plan energético del Ayuntamiento de León basado en el autoconsumo

El Ayuntamiento de León ahorrará 620.000 euros anuales gracias a la implantación de un sistema pionero de autoconsumo energético basado en la sostenibilidad, en busca de una ciudad más ecológica y saludable.

El impulso de esta estrategia energética permitirá reducir la factura municipal, disminuir emisiones y avanzar hacia un modelo menos dependiente de los combustibles fósiles y más eficiente.

Este miércoles, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado esta iniciativa, la cual ha destacado que "confirma y cumple nuestro compromiso con una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro".

De esta forma, ha resaltado que León es una ciudad "comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible porque invertir en energía solar es invertir en seguridad y en bienestar".

La inversión ha alcanzado los 2,5 millones de euros y han sido cofinanciados con un millón de la Unión Europea. El Ayuntamiento de León ha ejecutado distintos proyectos para el autoconsumo con los que generar una producción de energía limpia de 3,9 millones de kWh al año.

Según ha resaltado el regidor, para ello, el Ayuntamiento de León está llevando a cabo la puesta en marcha de 13 instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales, incluyendo 10 de ellas sistemas de almacenamiento energético con baterías que permitirán alcanzar más de 100 puntos de consumo municipales.

El radio del reparto podría alcanzar un radio de hasta cinco kilómetros desde cada punto generador. En datos son 1.538,68 kWp de potencia total instalada y una capacidad de almacenamiento de 1.970 kWh, evitando la emisión de más de 860 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Según ha explicado Diez, el ahorro económico estimado permitirá amortizar la inversión en tres años en esta primera fase en la que se ha contemplado la instalación de 2.481 placas con una potencia total de 1538 kW repartidas por distintos puntos.

Estas ubicaciones son las siguientes:

La pérgola del paseo de los Pendones Leoneses, los pabellones San Esteban, Margarita Ramos, la Torre y Luis Vives, las instalaciones del Servicio de Limpieza, los polideportivos de los colegios de La Granja y Quevedo, el centro cívico Ventas Oeste, el CEAS Ventas Este y los polideportivos de Puente Castro, Gumersindo Azcárate y Salvio Barrioluengo.

Estas placas se suman a las casi 5.000 existentes o en construcción (con una potencia total de 1.637 kW) en otros puntos como el Palacio de Exposiciones, el edificio municipal de Ordoño II, las piscinas de La Palomera o el Parque de Bomberos o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), entre otros.

Junto al alcalde de León han intervenido explicando detalles técnicos Jesús García Flórez, responsable de Servicios Eléctricos del Ayuntamiento de León, Alfonso Escuredo, representante de Kstar, y Martín Zaldo de Norsol.