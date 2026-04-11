Una manifestación clamará por la autonomía de la Región Leonesa el 23 de abril: "No somos una colonia a esquilmar"

Las organizaciones Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista han convocado el V Caminu la Llibertá el 23 de abril en León, que partirá a las 12:00 horas del mediodía de Ordoño II, junto a Guzmán, para concluir en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto.

En esta ocasión la acción, que coincidirá con la celebración del Día de Castilla y León, pone el foco no solo en la reivindicación de la autonomía leonesa, sino en la defensa del territorio frente a iniciativas que se consideran perjudiciales para la provincia.

Conceyu ha señalado su rechazo a que León se convierta en "tierra de sacrificio" o "colonia a esquilmar".

La organización ha denunciado que muchos de los proyectos que consideran "dañinos", como parques eólicos o solares en zonas sensibles, macrogranjas, plantas de biogás o vertidos, son "impulsados desde la administración autonómica".

Además, han cuestionado el uso de la figura de “proyectos de interés regional”, planteando a qué territorio benefician realmente dentro de la actual comunidad autónoma.

Los convocantes han hecho un llamamiento a la "movilización social" a los ciudadanos y a los colectivos sociales, al tiempo que han invitado a participar a plataformas que trabajan "en la defensa de infraestructuras clave para la provincia".

Entre ellas, han destacado las iniciativas en defensa del ferrocarril, como la mejora de FEVE y su llegada al centro de León, la reapertura de la Ruta de la Plata o el impulso del corredor atlántico.

También el desarrollo de infraestructuras logísticas como el complejo logístico de Torneros, los puertos secos en León y Ponferrada o las plataformas de Astorga y La Bañeza.