Una manifestación clamará por la autonomía de la Región Leonesa el 23 de abril: "No somos una colonia a esquilmar"
El V Caminu la Llibertá, que coincidirá con la celebración del Día de Castilla y León, pone el foco en la defensa del territorio frente a iniciativas que los organizadores consideran "perjudiciales" para la provincia.
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Las organizaciones Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista han convocado el V Caminu la Llibertá el 23 de abril en León, que partirá a las 12:00 horas del mediodía de Ordoño II, junto a Guzmán, para concluir en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto.
En esta ocasión la acción, que coincidirá con la celebración del Día de Castilla y León, pone el foco no solo en la reivindicación de la autonomía leonesa, sino en la defensa del territorio frente a iniciativas que se consideran perjudiciales para la provincia.
Conceyu ha señalado su rechazo a que León se convierta en "tierra de sacrificio" o "colonia a esquilmar".
La organización ha denunciado que muchos de los proyectos que consideran "dañinos", como parques eólicos o solares en zonas sensibles, macrogranjas, plantas de biogás o vertidos, son "impulsados desde la administración autonómica".
Además, han cuestionado el uso de la figura de “proyectos de interés regional”, planteando a qué territorio benefician realmente dentro de la actual comunidad autónoma.
Los convocantes han hecho un llamamiento a la "movilización social" a los ciudadanos y a los colectivos sociales, al tiempo que han invitado a participar a plataformas que trabajan "en la defensa de infraestructuras clave para la provincia".
Entre ellas, han destacado las iniciativas en defensa del ferrocarril, como la mejora de FEVE y su llegada al centro de León, la reapertura de la Ruta de la Plata o el impulso del corredor atlántico.
También el desarrollo de infraestructuras logísticas como el complejo logístico de Torneros, los puertos secos en León y Ponferrada o las plataformas de Astorga y La Bañeza.