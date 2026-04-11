Una manifestación leonesista en León, en febrero de 2025

Una manifestación leonesista en León, en febrero de 2025 Peio García ICAL

León

Una manifestación clamará por la autonomía de la Región Leonesa el 23 de abril: "No somos una colonia a esquilmar"

El V Caminu la Llibertá, que coincidirá con la celebración del Día de Castilla y León, pone el foco en la defensa del territorio frente a iniciativas que los organizadores consideran "perjudiciales" para la provincia.

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Las organizaciones Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista han convocado el V Caminu la Llibertá el 23 de abril en León, que partirá a las 12:00 horas del mediodía de Ordoño II, junto a Guzmán, para concluir en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto.

En esta ocasión la acción, que coincidirá con la celebración del Día de Castilla y León, pone el foco no solo en la reivindicación de la autonomía leonesa, sino en la defensa del territorio frente a iniciativas que se consideran perjudiciales para la provincia.

Conceyu ha señalado su rechazo a que León se convierta en "tierra de sacrificio" o "colonia a esquilmar".

La candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, analiza los resultados de las elecciones, junto a Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla.

La organización ha denunciado que muchos de los proyectos que consideran "dañinos", como parques eólicos o solares en zonas sensibles, macrogranjas, plantas de biogás o vertidos, son "impulsados desde la administración autonómica".

Además, han cuestionado el uso de la figura de “proyectos de interés regional”, planteando a qué territorio benefician realmente dentro de la actual comunidad autónoma.

Los convocantes han hecho un llamamiento a la "movilización social" a los ciudadanos y a los colectivos sociales, al tiempo que han invitado a participar a plataformas que trabajan "en la defensa de infraestructuras clave para la provincia".

El vicesecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, y el exprocurador y exdirigente del partido en El Bierzo, José Ramón García, en una imagen de archivo

Entre ellas, han destacado las iniciativas en defensa del ferrocarril, como la mejora de FEVE y su llegada al centro de León, la reapertura de la Ruta de la Plata o el impulso del corredor atlántico.

También el desarrollo de infraestructuras logísticas como el complejo logístico de Torneros, los puertos secos en León y Ponferrada o las plataformas de Astorga y La Bañeza.