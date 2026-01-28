UPL salta por los aires en El Bierzo y acusan de "traición" a Luis Mariano Santos: "Quieren tener su cortijo"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha saltado por los aires en El Bierzo a menos de dos meses para las elecciones autonómicas. En un momento de auge del movimiento leonesista, en el que la formación aspira a convertirse en la primera fuerza en la provincia de León en los próximos comicios y a lograr grupo propio en las Cortes autonómicas, las grietas abiertas en el partido en la comarca berciana por la configuración de las listas electorales han terminado por hacer estallar la situación.

La cúpula comarcal de UPL en El Bierzo dimitía en bloque este lunes entre acusaciones a la dirección del partido −representada por su secretaria general, Alicia Gallego, y su vicesecretario general, Luis Mariano Santos− de haberlos "ninguneado" al filtrarse que el partido no contaría con ellos en las listas para las elecciones del próximo 15 de marzo.

El hasta ahora secretario comarcal y procurador José Ramón García anunciaba su dimisión junto al vicesecretario, Alfredo López, y a la representante en el Consejo General, María Dolores Álvarez, acusando a la dirección de no respetar los estatutos ni los tiempos internos. Según los dimisionarios, se habría "impuesto" una lista orquestada desde arriba sin diálogo ni consideración al trabajo realizado en la comarca para mejorar la imagen de UPL, lo que genera dudas sobre el impacto electoral en un territorio clave para el proyecto leonesista.

"Lo han orquestado todo"

El ya exdirigente de UPL en El Bierzo José Ramón García atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y explica que la actual situación se originó en el Congreso del partido celebrado en junio de 2025. "Que yo fuera el segundo más votado para el Consejo Social no gustó nada igual que que la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo fuera la más votada. Y eso ha derivado en una serie de acontecimientos que han desembocado en nuestra dimisión", detalla García a este medio.

El también exprocurador hace hincapié en que "hay unos órganos y unos tiempos en el partido que hay que respetar" y que la "nueva-vieja Ejecutiva no ha respetado". "Ha querido forzar una lista que nadie conoce pero que tenía que quedar claro que el número uno tenía que ser quien es y el número dos tenía que ser quien tenía que ser. Han orquestado todo esto para que se diese el resultado que ellos querían", lamenta.

Además, denuncia que "no han tenido ni la delicadeza ni la educación ni el respeto al partido de esperar primero a que el Consejo General se reuniese y debatir las listas". "Filtraron una nota y ahí yo podía intuir que estaba fuera de la lista pero nadie del partido se lo podía creer después de todo el trabajo que he realizado durante todos estos años en El Bierzo", apunta.

"Quieren tener su cortijo"

García asegura a EL ESPAÑOL de Castilla y León que, gracias a su labor y a la del Comité del Bierzo, las siglas de UPL "estaban viéndose cada vez mejor" en una comarca difícil para la formación como la berciana, ante la identidad propia con la que cuenta. "La tendencia estaba cambiando porque se estaba viendo que yo estaba realizando una buena labor, que buscaba el equilibrio entre León y El Bierzo", señala.

Y denuncia que, a pesar de ese trabajo, desde la dirección "han filtrado esa nota" donde daban por hecho que el ya exprocurador no iba a estar en esa lista.

"Han relegado a El Bierzo del tercer al cuarto puesto y con un representante que no sabemos quién va a ser. Nadie se ha comunicado con nosotros, nadie ha contactado con nosotros y hemos pensado que no tenía sentido seguir representando a un partido que no respeta ni siquiera sus propias reglas y estatutos y que ningunea y no respeta al Comité del Bierzo que durante estos años ha trabajado duramente para que estas siglas se vean mejor en El Bierzo", señala.

A juicio de García, la actual dirección de UPL es una "nueva-vieja Ejecutiva" ya que, en el Congreso de junio de 2025 Alicia Gallego se convirtió en secretaria general pero su predecesor, Luis Mariano Santos, permaneció como vicesecretario general por lo que "poco ha cambiado".

"El único miembro nuevo que ha entrado en la Ejecutiva es Alicia, los otros dos ya estaban en la anterior, es la nueva-vieja Ejecutiva, poco cambio ha habido, lo que quieren es tener un cortijo al cual manejar, lo han orquestado y dirigido todo entre ellos y no han contado para nada con los órganos que son importantes dentro del partido como son el Consejo General y los comités, en este caso el del Bierzo", lamenta.

"Los traidores han sido ellos"

El exdirigente de UPL en El Bierzo asegura que, además de dimitir de todos sus cargos orgánicos, los dimisionarios se han dado de baja del partido tras comprobar que "todo estaba orquestado".

"Hoy íbamos a enviar las dimisiones del Consejo General y del Comité del Bierzo y nos hemos levantado con una nota de prensa del partido que ya tiene elaborada la Junta Gestora, cuando ni siquiera habíamos enviado las dimisiones. Ahí se ve quién es el traidor y quién lo estaba orquestando todo y que todo esto era esperado por ellos porque han reaccionado con anterioridad a que enviáramos las dimisiones. Los traidores al partido han sido ellos y a la vista está que tiene que haber traidores también en El Bierzo", afirma.

García asegura que tanto él como su equipo han ejercido una "buena labor" en la comarca berciana durante los últimos años y que ahora les quieren "dar la patada" y que no valoran su "trabajo". Además, considera que la decisión de sustituirles en la lista tendrá repercusiones a nivel electoral en los comicios autonómicos.

"Una persona que ha trabajado con su equipo y la sociedad tiene una idea de quién es y de su trabajo, de repente cambiarla por otra que nadie la conoce y que no tiene representación dice mucho de este partido. No le importa absolutamente nada lo que hemos trabajado en El Bierzo o lo que se pueda conseguir, porque estos cambios van a afectar mucho a la hora de votar, me han llegado mensajes de muchísima gente tanto de dentro como de fuera del partido diciéndome que lo que han hecho es incomprensible", apunta.

Una lista "impuesta"

El exprocurador señala a este medio que todo ha sido una maniobra "orquestada por la nueva-vieja Ejecutiva" y que el resultado "ha desencadenado todo esto". "La nueva lista será una lista impuesta, que no sé con quién la han pactado ni hablado. Los que conocen un poco el partido quizás no se sorprenden tanto porque están acostumbrados a estas cosas pero los que queremos que se trabaje bien y se hagan las cosas adecuadamente estamos sorprendidos", señala.

García asegura no guardar rencor a nivel personal ni a Luis Mariano Santos ni a Alicia Gallego, con los que ha compartido bancada en las Cortes durante la última legislatura, aunque denuncia que el trato de ambos dirigentes hacia su persona fue "empeorando" desde el último Congreso del partido, celebrado en junio de 2025.

"No les guardo rencor pero ellos a mí parece que sí y no sé por qué, porque en ningún momento he sido ambicioso ni he tenido ambición de tener ningún cargo. El problema ha venido desde el Congreso, cuando les sentó mal que dos bercianos fuésemos los más votados para el Consejo General, a partir de ahí empezaron los problemas y el trato fue empeorando desde ellos hacia mí", señala.

Con todo, asegura que él siempre ha destacado por su "educación y respeto" y que, por ese motivo, decidió "terminar bien la legislatura". "Decidí seguir trabajando como se debe y, a partir de ahí, a la vista de que ha sucedido todo esto, no me han dejado otro camino que dimitir", señala, asegurando que "cuando no se respeta el partido, los órganos del partido y las personas lo mejor que podemos hacer es retirarnos".

García recalca que su decisión "no ha sido ninguna pataleta". "No es por interés personal, qué interés personal puedo tener cuando estoy dimitiendo de mis cargos, los que se quedan son otros. Yo tengo mi trabajo, siempre he estado trabajando. El único interés personal que puedo tener es el respeto a lo que se representa y el respeto a las personas", zanja. Una ruptura de UPL en El Bierzo que ha puesto en jaque las elevadas aspiraciones del leonesismo en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.