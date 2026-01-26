Terremoto en UPL: dimite el comité comarcal en El Bierzo por sentirse “ninguneados” ante las listas electorales

El comité comarcal de Unión del Pueblo Leonés en el Bierzo, compuesto por el secretario comarcal y procurador, José Ramón García Fernández, el vicesecretario, Alfredo López Valdesoiro, y la representante en el Consejo General, María Dolores Álvarez, anunció hoy su dimisión al sentirse “ninguneados” de cara a la conformación de las listas de las próximas elecciones autonómicas.

Los representantes bercianos de la formación leonesista avanzaron hoy que será mañana, martes 28 de enero, cuando formalicen su decisión ante los órganos del partido, después de que en el día de hoy “se filtrara” que el partido ya no contará con ellos de cara a los comicios del 15 de marzo, a pesar de “la importancia del trabajo realizado”, que “parece ser que no es suficiente”.

En nombre de sus compañeros, José Ramón García Fernández acusó a “la nueva-vieja ejecutiva” de UPL de “no haber respetado su propio reglamento”, que establece que cuestiones como las listas “se debaten en el Consejo General”, y vaticinó que se hizo “por interés personal y para forzar que la lista sea de una manera”, de forma que “también se ha saltado el sentir del partido”.

También acusó a la ejecutiva de “no contactar en ningún momento” con el comité para informar de que “han pasado del número tres al número cuatro al representante del Bierzo, que todavía no se sabe quién es”.

“Esta nueva-vieja ejecutiva se piensa que tienen un cortijo; y un partido, si es serio, no puede actuar como está actuando”, lamentó el procurador de UPL en las Cortes, quien recordó que el comité comarcal del Bierzo “ha puesto la cara por unas siglas que siempre han sido muy difíciles en la comarca y que ahora había esperanza y se estaban viendo de otra forma”, aunque, “por decisiones personales, la esperanza se va a convertir en una gran decepción”.

De igual forma, García afirmó que los hasta ahora integrantes del comité comarcal de UPL en el Bierzo “han trabajado y han hecho todo lo que han podido para que el partido se vea de otra manera”, a pesar de que la situación “no haya sido recíproca”. “Se supone que el Bierzo es León, ¿no? Pues si esta nueva-vieja ejecutiva no apuesta por el Bierzo, no lo hace por León”, añadió.

Por todo ello, tras “una larga reflexión”, José Ramón García decidió dimitir como secretario comarcal del Bierzo, de igual forma que lo hace Alfredo López Valdesoiro como vicesecretario comarcal, y María Dolores Álvarez Ovalle, que, junto a ellos, era miembro del Consejo General del partido, donde representaban al Bierzo, ya que “si no se toman en serio al Consejo General ni al Comité del Bierzo, no tiene mucho sentido seguir en ellos”.

“Lo que ha sucedido hoy es el resultado de esa nueva-vieja ejecutiva, porque un partido serio no se puede considerar que es un cortijo y que se puede hacer lo que le da la gana”, concluyó, al tiempo que confió en que “el partido tome nota de lo que ha pasado en estos días” y que “actúe en consecuencia”.