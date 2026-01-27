UPL constituye una Junta Gestora en El Bierzo tras la dimisión de José Ramón García: "El partido mira al futuro"

El dimitido exprocurador berciano José Ramón García, el vicesecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, y la secretaria general, Alicia Gallego, en una imagen de archivo Peio García ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha constituido este martes una nueva Junta Gestora en El Bierzo, solo un día después de la dimisión del hasta ahora secretario comarcal de la formación leonesista y exprocurador, José Ramón García, y dos miembros más de su equipo. El partido ha asegurado que el objetivo es "reivindicar las necesidades de la comarca" y que el partido "mira al futuro" para "seguir trabajando por una parte esencial de la Región Leonesa". "No vamos a permitir que se quede atrás", ha afirmado.

García anunció ayer su dimisión acusando a la "nueva-vieja Ejecutiva" de querer convertir el partido en "un cortijo" y de haber maniobrado para apartarlo de las listas de la formación para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Para la formación leonesista, liderada por Alicia Gallego como secretaria general, El Bierzo seguirá teniendo "un lugar importante en su presente y su futuro" y ha destacado que "ya se evidenció en los últimos años con Luis Mariano Santos al frente de UPL, con importantes logros para la comarca berciana como la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Cornatel, la reciente Unidad de Ictus puesta en marcha en el Hospital berciano o la ampliación a 24 horas de la ambulancia de Soporte Vital Básico de Puente de Domingo Flórez".

La formación también ha destacado "la protección del lavadero de La Recuelga y los Cortines del Rial de Fonfría, o el desbloqueo de otras iniciativas como el Parque Agroalimentario del Bierzo, entre otras iniciativas leonesistas aprobadas".

La nueva lista

UPL ha anunciado que en los próximos días se dará a conocer el nombre de las personas que conformarán y liderarán esta nueva etapa de UPL en la comarca de El Bierzo. "La apuesta por esta zona de la provincia de León es total y se seguirá trabajando por aunar esfuerzos lejos de divisiones que hacen que la perjudicada sea la provincia", ha añadido la formación.

El partido ha anunciado que en la lista en la que trabaja la dirección de UPL de cara a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo contará con tres personas de El Bierzo, "la comarca con más representantes de la lista y una más que en los pasados comicios de 2022".

"En cualquier caso, de forma escrupulosa, se llevará al Consejo General la propuesta de lista, ya que debe ser este el que apruebe las listas de la formación leonesista en cada provincia conforme a los Estatutos, estando aún pendiente de celebración y, por ende, de aprobación", ha zanjado la formación leonesista en un comunicado.