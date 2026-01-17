UPL alerta de que el nuevo modelo de financiación "perjudicaría doblemente" a la Región Leonesa

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central no convence a Unión del Pueblo Leonés (UPL), que lo rechaza de plano, al considerar que "perjudica" a la Región Leonesa y le genera "un doble perjuicio", ya que, si por un lado la comunidad de Castilla y León estaría entre las más perjudicadas con el nuevo modelo, a su vez la Región Leonesa sufriría "una mayor infrafinanciación por no ser comunidad autónoma".

En este aspecto, la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, afirma que en el nuevo modelo de financiación lo importante no es que el Estado vaya a dotar de más fondos a todas las autonomías, sino que "lo importante es cómo se reparten esos fondos", resaltando la importancia de tener una buena financiación autonómica porque "de ella depende nuestro Estado del bienestar, la calidad de servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales".

De este modo, remarca que "la Región Leonesa tiene unas peculiaridades como la dispersión territorial y el envejecimiento, y ello afecta al coste real de los servicios públicos", por lo que desde UPL reclaman "una financiación adecuada", apuntando su secretaria general que "no queremos migajas, queremos unos recursos adecuados para atender a nuestros ciudadanos en función de las circunstancias y peculiaridades de nuestra región".

Y es que los leonesistas consideran que el modelo propuesto por el Gobierno supondría un perjuicio para la Región Leonesa, ya que además, "si se ejecuta el principio de ordinalidad para beneficiar a las comunidades más ricas, esto dificultaría avanzar hacia una mayor cohesión territorial, acrecentando los desequilibrios territoriales".

Desequilibrios territoriales

Unos desequilibrios territoriales que desde UPL apuntan que "sufre también la Región Leonesa dentro de la comunidad de Castilla y León, siendo precisamente las provincias de Zamora, León y Salamanca las que han tenido una peor evolución socioeconómica desde la inserción de la Región Leonesa en la comunidad de Castilla y León en 1983".

Por ello, desde UPL consideran que la Región Leonesa se ve "doblemente perjudicada" con el nuevo modelo de financiación autonómica, que consideran "perjudica claramente" a la comunidad de Castilla y León, pero a su vez apuntan que dentro de ésta "la gran perjudicada será la Región Leonesa", ya que el presupuesto de la comunidad "tiende a concentrarse allá donde están las principales sedes", estando todas ellas en Castilla, que aglutinan "la inmensa mayoría de la inversión no provincializada de los presupuestos de la Junta".

Asimismo, los leonesistas apuntan que la comunidad de Castilla y León no puede aceptar el nuevo modelo de financiación al dejarle "en peor posición que en la actualidad", y recuerdan que dentro de los 20.975 millones de euros que pretende incrementar la financiación autonómica el Gobierno, para la comunidad de Castilla y León plantea una mejora de la financiación de apenas el 2’8% (271 millones), frente al 13’3% que se plantea como media para el conjunto de comunidades.

Dispersión y envejecimiento

En todo caso, desde UPL reprochan al Gobierno que el nuevo modelo no tiene en cuenta factores de gran importancia para la Región Leonesa, como la dispersión geográfica de la población o los índices de envejecimiento, que los regionalistas leoneses consideran que "deben valorarse de forma decisiva para la financiación adecuada del coste en la prestación de los servicios públicos".

Por otra parte, desde UPL apuntan que, aplicando los criterios del nuevo sistema a la Región Leonesa como unidad territorial diferenciada, la financiación que correspondería a este territorio formado por León, Zamora y Salamanca "sería mucho mayor por el mero hecho de ser comunidad autónoma, con un aumento de financiación que se situaría en torno a 300 millones de euros más anuales que lo planteado".

Una cifra que, sin embargo, dentro de Castilla y León previsiblemente se reduzca a unos 100 millones para la Región Leonesa, lo que generaría "una diferencia claramente negativa para este territorio y una evidencia más de que nuestra falta de autonomía supone un lastre".

Y es que, para UPL, la infrafinanciación de la Región Leonesa es "estructural", beneficiando la falta de desarrollo de León, Zamora y Salamanca a Castilla por compartir comunidad.

Una desigualdad "estructural"

En este aspecto, señalan que "al hacerse una media conjunta, Castilla aparece como más necesitada de lo que marcarían sus índices tomados de forma separada, al incorporar los indicadores socioeconómicos más negativos de León, Zamora y Salamanca, mientras que la Región Leonesa aparecería como menos necesitada de lo que realmente estaría, al diluirse sus necesidades y problemáticas en una media autonómica más favorable".

De este modo, apuntan que este efecto "llevaría años provocando que Castilla reciba más fondos de cohesión o de desarrollo de los que le corresponderían por sí sola, mientras que la Región Leonesa recibiría menos de los que necesitaría según sus pésimos índices, consolidando un reparto desequilibrado y una desigualdad que se mantiene e incrementa".

Y han señalado que "se vería agravada por la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado por Gobierno y Junta, con numerosas partidas destinadas a León, Zamora y Salamanca que no se ejecutan o se ejecutan solo parcialmente, reduciendo aún más el impacto real de los recursos asignados para las tres provincias leonesas".

Por ello, para Unión del Pueblo Leonés la conclusión es que, de implementarse el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno, la Región Leonesa "se vería doblemente perjudicada, al situarse en una comunidad que sale perjudicada del nuevo reparto y en cuyo seno la propia Región Leonesa estaría infrafinanciada, quedando además diluidas sus necesidades dentro de una media autonómica que no refleja su realidad".