Denuncian que el Gobierno discrimina al aeropuerto de León y exigen la misma categoría que el de Valladolid

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este martes que el Gobierno de España discrimina al aeropuerto de León y ha exigido que tenga la misma categoría que el de Valladolid, ILS II, o el de Oviedo, ILS III.

La formación leonesista ha denunciado que las declaraciones de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, son "una absoluta tomadura de pelo para los leoneses" después de que afirmase que un ILS de categoría superior al que tiene el aeropuerto de León, que es ILS de categoría I, el más básico, requeriría "infraestructuras terrestres mucho más complejas, sino también que los aviones dispongan de aviónica específica y que las tripulaciones cuenten con formaciones avanzadas".

UPL ha insistido en que se trata de "una manera de tomar el pelo" a quienes reivindican que el aeropuerto de León cuente con el ILS de categoría similar a otros aeropuertos, como Asturias o Valladolid. "La categoría I de ILS, que es la que tiene León, no permite el aterrizaje de aviones con niebla que impida la visibilidad en más de 500 metros, lo que ha provocado que numerosos vuelos, en época invernal, tengan que desviarse a otros aeropuertos con las molestias e incomodidades que ello ocasiona a los usuarios", ha denunciado.

Y ha recordado a Valcarce que "el aeropuerto de Oviedo goza del ILS III que permite aterrizar con cota 0 y el aeropuerto de Valladolid goza de ILS II, que permite aterrizar con 100 metros de visibilidad".

"Las tripulaciones y los aviones actualmente, cualquiera moderno de Boeing o Airbus, aterrizan lógicamente mejor en cualquier aeropuerto que tenga un ILS avanzado y, si se tiene ese tal ILS avanzado, el III, pueden aterrizar con cota 0 de visibilidad, estando tanto los aviones, como decimos, como las tripulaciones, perfectamente preparados para operar con ILS más avanzados", ha añadido.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León han pedido que la secretaria de Estado de Defensa "no continúe un día más en un cargo político que evidentemente le viene grande".

"El PSOE, con Cendón a la cabeza, debería de dar explicaciones a los leoneses de las razones por las cuales el aeropuerto de León está discriminado con respecto de otros aeropuertos de nuestro entorno y dar una solución demandada por todos los usuarios de nuestro aeropuerto y que situaciones como la vivida hace escasas fechas con la pérdida de una donación de órganos, por poner un ejemplo, no se vuelva a repetir", ha zanjado la formación.