Alertan sin éxito a Puente de fallos en el aeropuerto de León: el sistema de aterrizajes seguros lleva semanas estropeado

La Plataforma Más Vuelos de León alerta de problemas de seguridad para los aterrizajes en el aeropuerto de León. El colectivo asegura que el sistema ILS del aeropuerto leonés lleva semanas estropeado.

Es el sistema que permite aterrizar con seguridad cuando hay mal tiempo. Algo que comenzará a ocurrir muy pronto con la llegada de las borrascas de otoño y después de la climatología propia del invierno.

No es la primera vez que falla el ILS del aeropuerto de León. Según Más Vuelos ya dio fallos el año pasado lo que obligó a "desviar 16 vuelos, 14 a Asturias y 2 a Valladolid".

El sistema ILS que tiene la terminal leonesa de La Virgen del Camino tiene 21 años de antigüedad. Se trata del ILS nivel I y la plataforma explica que es "el más básico de todos". Por este motivo piden que se invierta dinero en modernización y se instale el sistema ILS nivel III.

Más Vuelos asegura haber trasladado esta reivindicación, que afecta a la seguridad de aeronaves y de pasajeros, al Gobierno de España. Piden la intervención de la ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles.

Explican que han solicitado una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en tres ocasiones sin recibir ninguna respuesta. También dicen que tienen solicitada una reunión con el subdelegado del Gobierno en León "desde mayo" y tampoco les ha respondido.

El ILS nivel III que exigen para León es el sistema que va a ser instalado en el aeropuerto de Valladolid para sustituir al de nivel II que han usado los últimos 16 años. La terminal vallisoletana sufre cada año por la intensa niebla que suele darse en la localidad de Villanubla.