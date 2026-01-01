Alicia Gallego (UPL) llama a “seguir creyendo en la Región Leonesa” en un 2026 “con una cita decisiva”

Alicia Gallego, en su despacho en la sede de la UPL

La secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego González, ha enviado una carta con motivo del inicio del nuevo año en la que apela a la esperanza, la memoria colectiva y la confianza en el futuro de la Región Leonesa, en un contexto político que considera “decisivo” para el leonesismo.

En su mensaje, Gallego subraya que la esperanza sigue siendo un elemento irrenunciable para una tierra que, según afirma, “sabe resistir, cuidarse y levantarse con más fuerza cuando llega el momento”.

La dirigente leonesista vincula esta idea a la memoria histórica de la Región Leonesa, a la que define como “trabajadora, solidaria y orgullosa de su identidad”, citando al escritor Luis Mateo Díez para recordar que la memoria no solo mira al pasado, sino que también sirve para proyectar el futuro.

La líder de UPL reconoce que la provincia y el conjunto de la Región Leonesa arrastran desde hace años datos negativos, como la pérdida de población, la falta de oportunidades para los jóvenes o la toma de decisiones “lejos del territorio”.

Cambio de tendencia

No obstante, sostiene que se percibe un cambio de tendencia, reflejado en una mayor implicación ciudadana y en una ilusión que, a su juicio, “está volviendo” tanto a la calle como a los ayuntamientos.

En ese contexto, Gallego reivindica el leonesismo como una “esperanza compartida” que no surge del enfado, sino del “amor por lo propio” y del deseo de decidir más y gestionar mejor desde el propio territorio.

Asimismo, se muestra convencida de que Unión del Pueblo Leonés se consolidará como la primera fuerza política en León y continuará creciendo en Zamora y Salamanca, al considerar que es la formación que “mejor defiende esta tierra”.

La secretaria general de UPL adelanta además la proximidad de una “cita decisiva”, las elecciones, que no solo servirá para elegir representantes, sino también, según señala, para demostrar que la Región Leonesa confía en sí misma y en su futuro.

Gallego asegura que el partido afronta ese momento “con ilusión, confianza y la certeza de que el cambio es posible”.

La carta concluye con un mensaje de unidad y optimismo para el nuevo año, animando a la ciudadanía a avanzar “con la fuerza tranquila de quien sabe que lo mejor está por venir”.