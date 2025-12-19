Los leonesistas se ofenden con la felicitación de Navidad del secretario autonómico del PPCyL

El vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, y Alicia Palomo durante el Pleno de las Cortes Rubén Cacho ICAL

El secretario general del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha provocado el malestar de Unión del Pueblo Leonés (UPL). ¿La razón? Una felicitación navideña que no ha gustado por algunas palabras.

En concreto tras afirmar en un vídeo colgado este jueves en sus redes sociales que en la comunidad autónoma “en estas fiestas celebramos esta identidad que nos hace únicos”, refiriéndose a la Navidad como una celebración de la identidad de Castilla y León.

Además, en el mismo vídeo, Vázquez alude a que los nuevos desafíos a los que se enfrenta la comunidad deberán afrontarse desde “la unidad que siempre nos ha definido”.

Pues bien, estas declaraciones no han sido bien recibidas por los leonesistas, que ya se sabe que siempre están al quite en este tipo de cuestiones semánticas.

Así, el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, ha respondido al vídeo mediante un mensaje en X (antes Twitter), señalando con sarcasmo que “Yo pensaba que se celebraba la Navidad…”.

Salgado ha añadido que “es para nota también” la afirmación sobre la unidad de la comunidad, y ha insistido en que “no hay unidad entre Castilla y León”, recordando que hasta 1983 la Región Leonesa y Castilla eran dos regiones “oficial y formalmente separadas y diferenciadas, a las que se les forzó entonces a integrar una comunidad birregional sin identidad única, ya que seguimos siendo dos regiones distintas, como marca el propio nombre de la comunidad autónoma”.

En este sentido, los leonesistas subrayan que “precisamente lo que siempre nos ha definido en León, Zamora y Salamanca es precisamente esa falta de arraigo a la comunidad de Castilla y León, que nos sigue resultando ajena, y que sentimos que sigue sin responder a las necesidades de la Región Leonesa”.

Por último, desde UPL han señalado “la supuesta unidad” mencionada por el secretario autonómico del PP.

“Se limita en la realidad a que dos regiones históricas compartan una misma comunidad autónoma desde 1983, en contra de lo establecido en la Constitución, que recoge el derecho de las regiones a su autonomía, no a que haya comunidades birregionales como la de Castilla y León”, concluye.