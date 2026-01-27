Julio Lago, coautor del informe de viabilidad de la autonomía leonesa: "Sería más barata, nos ahorraríamos 4 cargos políticos"

El leonesismo vive un momento dulce. El movimiento que lucha por la creación de una comunidad autónoma separada de Castilla en la Región Leonesa −compuesta por León, Zamora y Salamanca− se encuentra en pleno auge, al calor de una ola de mociones que ha conquistado un total de 75 ayuntamientos, muchas de ellas aprobados por unanimidad o con apoyo transversal, convirtiendo los plenos municipales en altavoces del descontento por la despoblación, la falta de inversiones y el supuesto agravio comparativo frente a Castilla.

Este impulso institucional se alimenta de una movilización social explosiva, con manifestaciones multitudinarias junto a un activismo que inunda redes y calles. La Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ya consiguió en las últimas elecciones de 2022 su mejor resultado en más de 20 años, aspira a aprovechar la tendencia para convertirse en primera fuerza en la provincia leonesa y lograr grupo propio en las Cortes en las elecciones autonómicas de marzo. El leonesismo, pues, es una fuerza ilusionada, con cada vez más músculo municipal y social.

En este contexto, el grupo de estudios Iniciativa Autonómica Leonesa, coordinado por el profesor de Economía jubilado de la Universidad de León Julio Lago, ha elaborado un informe de viabilidad de la autonomía leonesa, que será presentado este martes, 27 de enero, a las 11:00 horas en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de León. El informe concluye que la autonomía leonesa es "totalmente viable y constitucional" y que sería "más barata para los ciudadanos", al reducirse el número de cargos políticos, entre otros aspectos.

Lago atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para exponer las claves de este informe, del que ha sido coordinador y que ha elaborado de forma conjunta con Javier Callado, procedente del sector de la automoción, Santiago Asenjo, director de la Biblioteca de la Universidad de León y experto en búsqueda de información científica y de datos y José Luis Prieto, exdirector del centro asociado de la UNED de Ponferrada que falleció en septiembre de 2025 a los 71 años tras una larga enfermedad.

Una autonomía "más barata"

El coordinador del informe de viabilidad explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León que el documento toma como punto de partida la provincia de León −y no la Región Leonesa en su conjunto− porque en la provincia leonesa "es más claro el deseo de contar con una autonomía propia". Es decir, plantea una autonomía leonesa uniprovincial. "Hasta la fecha han sido 75 ayuntamientos en la provincia de León los que han aprobado mociones autonomistas, un número importante que muestra este deseo y que nos ha llevado a realizar este informe", añade.

La primera conclusión del estudio llevado a cabo por este grupo de expertos es que una autonomía leonesa uniprovincial "tendría menos representantes políticos que la provincia de León actualmente, por lo que sería más barata para los ciudadanos, ya que de 38 cargos electos se pasaría a 34".

"Nosotros analizamos los parlamentos autonómicos de cuatro comunidades uniprovinciales, La Rioja, Cantabria, Asturias y Murcia, y, según la población de la provincia de León, a una autonomía leonesa le tocaría elegir a 34 diputados autonómicos, mientras que ahora elige a 25 diputados provinciales y 13 procuradores en las Cortes, un total de 38", detalla.

"No tendría mayor coste"

La segunda conclusión, según apunta Lago, es que crear la autonomía leonesa "no tendría mayor coste financiero para el Estado" porque se financiaría "con fondos del presupuesto de la Junta", es decir, "con un dinero que ya existe y ya se maneja".

"Hemos calculado la población ajustada de la provincia de León y otras variables que justifican la llegada de fondos a los territorios y sale que a la provincia de León le tienen que llegar algo más de 2.300 millones de euros. La Junta asigna 1.505 millones, hay una diferencia de casi 800 millones", asegura.

Lago subraya que la provincia de León está "en un mínimo vital" con un presupuesto de 1.505 millones que "la permite ir tirando" y hace hincapié en que esos 2.300 millones "le darían el desarrollo y el bienestar a la provincia, lo que le corresponde por normativa de financiación territorial". "Esos 2.300 salen del presupuesto que ya maneja la Junta. Es un dinero que ya existe, el problema es que no llega", comenta.

Una comunidad descentralizada

Según el informe de viabilidad, la autonomía leonesa uniprovincial sería una comunidad descentralizada, en la que se produciría un reparto de consejerías entre las dos ciudades principales de la provincia: León y Ponferrada.

"Seis consejerías estarían en León y tres en Ponferrada porque la provincia de León es muy grande, es la séptima de España por tamaño, y requiere que haya más de un centro para prestar los servicios públicos básicos a los ciudadanos. El Parlamento por razones históricas debe estar en León, la Presidencia también estaría en la capital leonesa pero la Vicepresidencia estaría en Ponferrada", apunta.

Lago hace hincapié en que esa descentralización generaría "unos 500 empleos" en toda la comarca del Bierzo y "dinamizaría e impulsaría el territorio de Ponferrada, El Bierzo y toda su área de influencia".

La Constitución "lo permite"

El coordinador del informe de viabilidad apunta, además, que crear la autonomía leonesa "no exigiría aumentar el personal, porque el personal ya está". "En la Diputación de León trabajan 1.500 personas y en la Junta en León 17.400 trabajadores, la suma de ambos es suficiente para arrancar y poner en marcha la nueva comunidad autónoma", asegura.

Lago subraya que el informe recuerda también que la Constitución "permite crear nuevas autonomías en sus artículos 143 y 144", por lo que sería "totalmente viable" desde el punto de vista constitucional.

"Nosotros con este informe hemos tratado de contestar a si es posible o no crear una autonomía leonesa y la conclusión es que sí. Es totalmente viable desde el ámbito presupuestario, constitucional, político y económico", asegura. Un informe que llega en un momento de auge del leonesismo y a menos de dos meses de unas elecciones autonómicas en las que la UPL podría obtener su mejor resultado histórico y llegar a ser determinante en la configuración del próximo Gobierno de la Junta de Castilla y León.