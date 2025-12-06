Los leonesistas recuerdan dos artículos de la Constitución para que el Lexit sea real: "Se nos hurta un derecho"

Este sábado, coincidiendo con el día de la Constitución Española, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han reivindicado para la Región Leonesa “ser comunidad autónoma por derecho constitucional”, recordando que “esta región histórica formada por las provincias de Salamanca, Zamora y León estaba oficialmente reconocida al aprobarse la Constitución”.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han señalado que “los artículos 2 y 143 de la Constitución dan derecho a la Región Leonesa a tener su propia autonomía, considerando que es un derecho constitucional que se nos está hurtando por intereses ajenos”.

De este modo, los leonesistas afirman que al carecer la Región Leonesa de una comunidad autónoma propia se está privando a Salamanca, Zamora y León de “una gestión propia que facilite nuestro desarrollo”, y recuerdan el dato demográfico de que desde 1983, en que se unió bajo una misma comunidad autónoma a la Región Leonesa con parte de Castilla la Vieja, entre las tres provincias leonesas han perdido 180.000 habitantes.

Por otro lado, lamentan que la Región Leonesa estaría “sufriendo una pésima gestión por una comunidad que no sentimos”, haciendo alusión a ello con una imagen de un incendio forestal de este verano, siendo precisamente las provincias de León, Zamora y Salamanca en las que más hectáreas se quemaron este verano en los incendios forestales.

Asimismo, desde UPL apuntan que el hecho de que la Región Leonesa no tenga su propia autonomía conlleva estar “olvidados y sin capacidad de exigir como región nuestros derechos”, lo que ilustran en el vídeo con una imagen de la abandonada Ruta de la Plata, que mantiene cerrados los tramos de Salamanca, Zamora y León y, con ello, encontrándose desvertebrada por tren la Región Leonesa.

En todo caso, desde Unión del Pueblo Leonés apuntan que “nuestro futuro está en nuestras manos”, reclamando una comunidad autónoma de la Región Leonesa en el día de la Constitución, advirtiendo de que “no renunciamos a nuestro derecho constitucional”.