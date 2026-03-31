Convocan una marcha de Guardo a León para salvar FEVE: "Le estamos haciendo el trabajo a los políticos"

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) de León ha anunciado su acción más ambiciosa hasta la fecha: una marcha de varios días que partirá desde Guardo (Palencia) y llegará hasta León en mayo o junio, pasando por todos los pueblos del recorrido.

La iniciativa, que se encuentra todavía en fase de planificación, busca visibilizar la defensa de un servicio que consideran esencial para combatir la España vaciada y que, denuncian, corre serio riesgo de deterioro o cierre encubierto.

"La idea es durante el mes de abril planificar la marcha y en mayo o junio hacerlo, pero todavía no hemos concretado las fechas, tenemos que reunirnos con los ayuntamientos", explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León la portavoz de la Plataforma, Isabel López.

La marcha se concibe como un evento participativo y llamativo. "Nuestra idea es hacerla durante varios días y que la gente que vive en los pueblos por los que pasa el tren pueda expresar su reivindicación", señala.

López resalta que se trata de "algo llamativo y participativo porque lo que queremos es que la gente se implique".

Los participantes llevarán pendones y elementos representativos de cada localidad para dar mayor fuerza simbólica a la protesta. Guardo, el punto desde donde actualmente más trenes circulan, será el punto de partida.

Movilizaciones sin respuesta

Mientras ultiman los detalles de la marcha, la Plataforma mantiene la presión con acciones constantes. Todos los sábados cortan la avenida Padre Isla en León, justo frente a la estación de Matallana, el lugar donde exigen que llegue el tren.

"Eso lo vamos a seguir haciendo", afirma Isabel López con determinación. La portavoz resume un año de actividades: "Llevamos un año haciendo distintas actividades con la intención de que el Ministerio nos escuche, pero no nos ha escuchado", lamenta.

Durante la campaña electoral en Castilla y León, se reunieron con todos los grupos políticos excepto el PSOE, que no quiso encontrarse con ellos. "Todos nos apoyaban y decidimos reunirnos para ver el resultado final que fueron buenas palabras pero hechos ninguno", afirma.

La portavoz muestra su descontento con la falta de acción que, a su juicio, están demostrando las instituciones. "Le estamos haciendo el trabajo a los políticos que están cobrando", comenta.

Isabel López no duda en señalar a quienes, a su juicio, deberían liderar la defensa del tren. "Los alcaldes deberían haberse unido y reivindicar lo que estamos reivindicando una plataforma ciudadana", asegura.

"Deberíamos tirar por nuestro territorio, que luego se les llena la boca con la España vaciada y nos van a quitar el tren que vertebra y al final van a acabar con todo", señala.

La Plataforma ha pedido a la Junta que reclame las competencias para desatascar la situación, pero reconoce que esperarán a que se forme el nuevo Gobierno autonómico antes de exigir el cumplimiento de las promesas.

"Vamos a esperar un poco. Pero mientras tanto no queremos que caiga esto en el olvido", añade la portavoz.

El "muro" del Ministerio

Entre las reivindicaciones destacan dos medidas inmediatas: la gratuitad del servicio para todos los usuarios por las incidencias y la inclusión de los billetes de Feve en el área metropolitana de León y su integración en la tarjeta de transporte gratuito de la Junta.

"Esto nadie tiene interés en resolverlo, el primero el Ministerio de Transportes, al que exigimos la gratuidad del servicio debido a las incidencias", denuncia López.

Y carga contra la actitud del departamento dirigido por Óscar Puente. "En todo lo que hemos reivindicado al Ministerio de Transportes nos hemos encontrado con un muro", lamenta.

La portavoz lanza un argumento contundente contra la posible lógica económica. "La idea es cerrar esta línea porque como no es rentable… pero como siempre digo, la sanidad pública tampoco es rentable", apunta.

El tren FEVE ha sido históricamente un eje fundamental para la comarca, especialmente en la época minera. Hoy conecta pueblos que, sin él, quedarían aún más aislados en una de las zonas más despobladas de España.

Para la Plataforma, no se trata solo de un medio de transporte, sino del elemento que vertebra el territorio y evita su desaparición silenciosa.

Con la marcha de Guardo a León como buque insignia de la nueva fase de protestas, los vecinos de la Montaña Palentina y León pretenden que las instituciones no puedan mirar hacia otro lado.

Mientras esperan respuestas concretas del Ministerio y de la Junta, seguirán cortando calles cada sábado y preparando una marcha que pretende unir a toda la ciudadanía afectada.

Porque, como insiste Isabel López, el tren que vertebra estos pueblos no puede convertirse en un recuerdo del pasado. Esta gran marcha será la prueba de que los vecinos no están dispuestos a permitirlo.