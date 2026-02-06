ADIF ha invertido 21 millones en la fallida integración de FEVE en León: "Es la única solución posible"

Obras de Feve en el puente de los Maristas de la ciudad de León en julio de 2012 Carlos S. Campillo Ical

ADIF ha invertido 21 millones de euros en la fallida integración de FEVE en el trazado urbano de León. Cifra que superaría los 40 millones si se suman las actuaciones en San Feliz de Torío y lo gastado por Renfe en la licitación de los trenes tranvía que nunca llegaron a operar.

Estos son los números que ha hecho públicos este viernes la Plataforma en Defensa de FEVE tras recibir el informe solicitado a ADIF y con ello defienden que "a día de hoy es la única solución posible" en vez de llevar a cabo el enterramiento de las vías en el tramo de 2 kilómetros entre el apeadero de La Asunción-Universidad y la estación de Matallana, en la Avenida Padre Isla.

Por otro lado, la operadora de infraestructuras estima entre 6 y 6,5 millones de euros la edificabilidad de viviendas en el entorno de la estación de Padre Isla que, en caso de que el Ayuntamiento de León denunciara el convenio marco de 2010 si se entierran las vías, tal y como anunció el alcalde, perderían.

Respecto al dinero destinado a la integración de FEVE, el desglose es de 16 millones invertidos en las obras ferroviarias, 3,1 millones en la urbanización del sector NC 06-03 (en el entorno de Padre Isla), 1,77 millones en comprar 6 parcelas y 2 edificaciones en ese mismo sector, y 100.000 euros en la demolición de dichas edificaciones.

Por otro lado, desde la Plataforma en Defensa de FEVE explican que "no constan informes ni auditorías sobre la ejecución del Convenio Marco de 2010", que rige todas estas actuaciones, incluida la urbanización del entorno de la estación de Padre Isla.

De esta manera, han lamentado que la "dejadez y falta de valentía" de la clase política "ha permitido el derroche de esas cantidades para un tren que ha perdido tres cuartas partes de sus viajeros y por el que se gastan 600 euros en taxis de sustitución al día".

En cualquier caso, han insistido que la "única solución posible" es terminar la integración iniciada en 2010, la cual consideran "viable técnicamente como quedó demostrado la semana pasada con la presentación del informe del grupo de asesoramiento técnico de la Plataforma".

Corte simbólico

Como cada sábado, vuelven a convocar a toda la ciudadanía leonesa a participar en el corte simbólico de la avenida Padre Isla, a la altura de la estación de Matallana, de 13:30 a 14:00 horas.

Asimismo y ante la proximidad de las elecciones autonómicas, animan a los vecinos a que se interesen por la "magnitud y sin sentido" de este proyecto fallido que supone un "símbolo de la gestión de las políticas públicas en nuestra tierra y a tener en cuenta las responsabilidades políticas y personales de nuestros dirigentes a la hora de ejercer su derecho a voto".